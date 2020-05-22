Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik; ama darbe girişiminde Genelkurmay’da tutuklanan Mehmet Dişli son anda emekli edilmedi!

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olarak başkanı olduğu 2015 Yüksek Askeri Şûrası’nda, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay’da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin MİT’ten gelen raporlar doğrultusunda emekli edileceğini, ancak kararın son anda uygulanmadığını açıkladı. Davutoğlu, Dişli’nin, halen MİT Başkanı olan Hakan Fidan’ın, kendisinin de katıldığı talebine rağmen, Dişli’nin emekli edilmediğini vurguladı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akit TV’de soruları yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra üstlendiği Başbakanlık görevi sırasında, halen tutuklu olan Mehmet Dişli’nin tasfiye edilmesi kararının nasıl uygulanmadığını şöyle anlattı:

“2015 YAŞ’ına giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem sayın Hulusi Akar ve sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra… Mesela Mehmet Dişli’nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT’ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli’nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyi ile… Girmek istemem detayına… Ama şu bilinsin ki ben FETÖ’ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayınca kadar mücadele kararlığı gösterdim.”

"Bahçeli'ye koalisyon için gittiğimde '17-25'ten aklansınlar' dedi"

Davutoğlu'nun sözlerinin bir bölümü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelikti. Davutoğlu, "Ben Bahçeli'ye koalisyon için gittiğimde önüme koyduğu ilk maddelerden birisi 17-25'ten aklansınlar sonra konuşalım olmuştu. Saatini 17:25'e ayarlayıp o saat önünde Can Dündar ile poz veren de Sayın Bahçeli'dir" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanı'na soracaksınız"

Davutoğlu, gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından "Bir darbe tehdidi var mı?" sorusuna ise "Onu Cumhurbaşkanı'na soracaksınız. Bu soruları bana bu kadar rahatlıkla sorduğunuz göre ümit ederim Cumhurbaşkanı'na da sorarasınız. Bir gün davet edin, bu açıklıkta sorabilirseniz, ben de dinlemek isterim" dedi. Davutoğlu, "Yarın bir darbe teşebbüsü olursa yerimiz seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, seçilmiş Meclis'in yanındadır. Kimsenin bir tereddütü olmasın" diye konuştu.

Mehmet Dişli kimdir?

2018'de büyükelçi olarak atanan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi olan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay ‘Çatı’ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.