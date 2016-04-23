Davutoğlu: Kimseyi ötekileştirmemenin adı Konya'dır; Mevlana'dır, Şems-i Tebrizi'dir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Konya'nın tanıtım toplantısında "Konya, sadece benim değil, gönül merkezimizin, İslam dünyasının merkezidir. Konya Allah seni aziz eylesin. Kimseyi ötekileştirmemenin adı Konya'dır. Mevlana'dır, Şems-i Tebrizi'dir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Konya, sadece benim değil, gönül merkezimizin, İslam dünyasının merkezidir. Konya, medeniyet çizgimizin Selçuklu'nun payitahtı olduğu gibi, Osmanlı'nın ve ülkemizin gözbebeğidir. Suriyelilere bağrını açan şehirlerimizden bir şehirdir Konya. Konya Allah seni aziz eylesin. Kimseyi ötekileştirmemenin adı Konya'dır. Mevlana'dır, Şems-i Tebrizi'dir.

“Çocuklarımızın gençlerimizin sahip olduğu mirasın farkına varmalarını istiyorum. Ebedi değerler üzerinden hayatını anlamlandırmadan bir yere varamayız. Dün Osmangazi Köprüsü'nün son tabliyesini koyduğumuz, Antalya'da yaptığımız yatırımları açtığımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan selam getirdim. 1 Kasım gecesi seçim sonuçlar belli olunca, büyük bir coşkuyla 1 Kasım sonuçlarını beraber kutladık. O zaman demiştim ki 'biz bu tertemiz toprağa sevgi tohumlarından başka bir şey ekmeyiz.' Bu milletin tek bir ferdi bile ayrımcılığa tabi olmayacak. Biz ısrarla tarihi mirasımızdan söz ediyoruz ama maalesef bu günlerde İslam medeniyetlerinin en güzel şehirleri yağmalanıyor. Şam'ı Bağdat'ı, Bayırbucak'ı yağmalayan ruh bugün PKK kisvesiyle yok ediyor. Onların kaderi bizim kaderimizdir. Onlar huzura erişene kadar bütün Türkiye onlarla beraber olacak. Bunu Konya iyi bilir. IŞİD'in PKK'nın sniperları aynı ruhu taşımaktadır.

“Yazarlar, sanatçılar, din adamlar bu cinayetleri seyrediyor. Batı’nın değerleri nerede diye soruyoruz. İslam'ın bütün şehirlerine gücümüz ölçüsünde sahip çıkıyoruz. Diyarbakır Ulu Cami'ye vardığımda Diyarbakır bizi karşıladı. Size Konya'dan selam getirdim dedim. Onlar ve Aleyküm selam dediler.

“Onlar da şehitler ölmez vatan bölünmez dedi. Allah şehitlerime rahmet eylesin. Onların emanetinin son nefesimize kadar koruyacağız. Terörle kardeşliğimizi zehirlenmeye inat orada aynı kıbleye yöneldik. Daha sonra Ayasofya'da kalemin kağıda en güzel haliyle dokunmuş eserlerini açtık.

“İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi'nde bulunduk.

“Kutlu Doğum haftası içinde Urfa'daydık. Oraya da Konya'nın selamını götürdük. Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası'nı götürdük, Bakanlar Kurulu'nu yaptık.

“Allah bütün bu şehirleri Konya gibi yüreğimizden ayırmasın.

“Başkaları gibi Ankara'ya sıkışmıyoruz. Her hafta milletimizle buluşuyoruz. Ülkemizdeki terörün gündemimizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz.

“2016 yılı için Konya şehri İslam Dünyası Turizm Başkenti seçildi. Geçen yıl Filistin'in Kudüs şehri seçilmişti. Önümüzdeki yıl da Medine. Ne güzel bir tesadüf. ben Kudüs'te Konya'nın kokusunu aldım. Konya'da da Kudüs kokusu alıyoruz. Kudüs ve Medine, Konya'nın kardeşi ve ilham aldığı şehirlerdir. Bu vesileyle rahmetli Erbakan hocamızı rahmetle anıyorum. Kim ne yaparsa yapsın Konya her zaman Kudüs'ün yanında olacak.

“Konya'daki yatak kapasitesinin 11 bine ulaşmasını bekliyoruz. Konya'ya gelen turist sayısı 2.5 milyonu aştı. Son 1 yıl içinde 97 ülkeden bu şehre ziyaretçi geldi. Konya kültür ve inanç turizminde öncü olacak.

“İnşallah Konya'ya en büyük kütüphanelerden birisini hediye edeceğiz. Konya müzesi dünya standartlarında bir müze olacak.