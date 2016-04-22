Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dünyayı küresel ısınma ile mücadelede samimi olmaya davet ediyoruz. Antalya Bildirgesi'ni uluslararası topluma armağan etmek istiyoruz. Burası artık turizmin ve kültürün en büyük hareket merkezi olacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu 6 ay açık olacak olan EXPO 2016 açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Çiçek ve çocuk temasını tercih ettik açılış için. Amacımız, biyo çeştililik, sürdürülebilirlik, yeşil şehirler çevresinde güçlü bir diyalog platformu oluşturmaktır. Çocuklarla çiçekler arasındaki saflık, güzellik ve masumiyet ilişkisi bu sergi için bizim de ilham kaynağımız oldu. Bu temanın seçilmiş olması, geleceğimizin teminatı olan yeni nesillerin korunmasının bir ifadesidir. Biz tabiatı gelecek nesillerden emanet olarak aldığımızın bilincindeyiz. Yarınları sadece kendimizi değil, çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Emaneti sahibine teslim edinceye kadar korumak kollamak görevimizdir. Sadece soyut düşünceler değil bunlar, somut hale de dönüştürdük.

Antalya Zirvesi G20'nin en başarılı toplantısı olarak tarihe geçti. 22-23 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz toplantı ile bunu zirveye taşıyacağız.

Biz tabiatı miras olarak değil gelecek nesillere emanet olarak görüyoruz. Orman varlığımızı 22 milyon hektara çıkardık. Bugüne kadar 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Yüzde 32'si endemik, 12 bin farklı bitkiye ev sahipliği yapıyoruz.

Çocuklarımız açısından çok önemli bir günün arefesindeyiz. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Küresel ısınma ve beraberindeki iklim değişikliği en büyük tehdit. Dünyayı küresel ısınma ie mücadelede samimi olmaya davet ediyoruz. Antalya Bildirgesi'ni uluslararası topluma armağan etmek istiyoruz. Burası artık turizmin ve kültürün en büyük hareket merkezi olacak.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan benim de şehrim olan Antalya'dayız.

27-29 Mayıs ayı içersinde en az gelişmiş ülkeler toplantısını Antalya'da gerçekleştireceğiz.

İnsanoğlu topraktandır ve yine toprağa dönecektir. Toprağa değer veren insan kendisine değer veriyor demektir.

Çevrenin ve iklimin bize Allah'tan emanet bizim de gelecek nesillere bırakacağımız emanet olacağını bilmemiz gerekiyor.

EXPO 53 katılımcı ülke ile global bir çevre şölenine dönüştü. Özgün projeler, çalışkan bir ekip ve cömer bir ödenek bizlerle birlikte oldu. EXPO'lar çok geniş kitlelere hitap etmektedir.

Katılımcı ülkeler için de kendilerini tanıtma fırsatı EXPO ile gerçekleşmektedir. Çocuk ve çiçek ne güzel bir tema. Çocuklarımızı birer çiçek gibi gelecek nesillere yetiştireceğiz. Burada 6 ay boyunca bio çeşitlilik gibi konular ele alınacak, çözüm yolları aranacak.

EXPO 2016 Antalya'da her ülke kendi bahçecilik kültürünü paylaşacak. Antalya'nın endemik bitkiler ile yıldızı giderek parlıyor. Antalya EXPO alanı, EXPO sonrasında da hizmet verecek.

Antalya çok köklü bir şehirdir. Buraya yolu düşen herkes kendisinden bir şey bulacaktır. Antalya Akdenizin ve Türkiye'nin bir göstergesidir.

Büyük medeniyetlerle dolu tarihimiz ve Cumhuriyetmiz ülkemizi güçlü kılıyor. Türkiye'nin demokrasisi milli iradeye dayanmaktadır.

Her canlının hukukunu korumak esastır. Çocuklarımızın hukukunu da koruyacağız, çiçeklerimizin de. Tabiatla uygun bir şekilde hayatımızı devam ettirmek gerekir. Bütün hedefimiz, huzurlu bir geleceği hep birlikte açmaktır. Anahtar EXPO 2016'dır.

Dünya günlük çıkarları merkeze alan bir gözle bakmıyoruz. Çatışmalar, güç, doğal kaynakların kullanımı.. Ayrım gözetmeksizin aynı şekilde bakıyoruz. Türkiye insani onurun en güçlü savunucusudur. Üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye insanlık onurunu korumakta yalnız bırakılmaktadır. tek başımıza kalsakta bunu korumaya devam edeceğiz. Antalya 2016 EXPO'sunun ülkemiz, insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.