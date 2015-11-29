Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu TBMM'de devam eden hükümet programı görüşmelerine verilen arada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ayrı ayrı görüştü.

Başbakan Davutoğlu'nun iki liderle, Aralık ayında TBMM'de geçiçi bütçe yerine kalıcı bütçenin kabulü konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makam odasında gerçekleşen görüşmelerde Davutoğlu'nun, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu bildirildi.