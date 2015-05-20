Davutoğlu: Karşımızda 3 parti ve bir paralel parti var, üçünün de hakkından geleceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Karşımızda 3 parti var, bir de paralel parti var. Hepsi birden dört ediyor. Ama biz Çorum'dan dört milletvekili ile bu dördünün de hesabını göreceğiz. Diyorlar ki eski Türkiye'yi geri getirelim. Emeklilerimizin maaş almak için kuyruk beklediği, okullarda sınıfların 80-100 kişi olduğu eski Türkiye'nin dönmesine izin verir misiniz? 737 hastane yaptık, birtanesini de inşaallah 800 yataklı Çorum'a devlet hastanesi yapıyoruz” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çorum'da partisince düzenlenen mitingde halka seslendi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Çorum şehitler diyarıdır. 1510 istiklal madalyalı asker var. Çorumlular en çok şehit veren illerden biri. Çorumlular hakkınızı helal edin. Gerçekten öyle bir coşkuyla karşıladınız ki....

Siz görmediniz, helikopterle yaklaşırken açıkcası geç kaldığımız için çok üzgündüm. Bu miting meydanının üstünde dönerken dedim ki; Ey aziz Çorum her zaman ki gibi nöbettesin. Çorumlular eğer bir meydanı doldurduysa yağmurda olsa, kar da olsa bırakmaz, gitmez.

Bu sabah şehit ve gazi yakınlarımız, engelliler ve sosyal hizmet kurumlarında yetişen çocuklarımıza 8 bin 269 kadro verdik. Çorum, İstiklal harbinde de, Çanakkale'de de, Sarıkamış'ta da nerede harp varsa en önde yürüyen şehirdir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatanın bölünmemesi için herkesin bu al bayrağı dalgalandırması lazım. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz, al bayrağı ve ak bayrağı beraber dalgalandırıyoruz. Biz Türkiye'nin heryerindeyiz.Çorumi bizim şehitlerimizin hatıra sahip çıktığımıza şahitlik eder misiniz, al bayrağı dünyanın heryerinde dalgalandırdığımıza şahitlik eder misiniz?

‘Dört partinin de hesabını göreceğiz’

Karşımızda 3 parti var, bir de paralel parti var. Hepsi birden dört ediyor. Ama biz Çorum'dan dört milletvekili ile bu dördünün de hesabını göreceğiz. Diyorlar ki eski Türkiye'yi geri getirelim. Emeklilerimizin maaş almak için kuyruk beklediği, okullarda sınıfların 80-100 kişi olduğu eski Türkiye'nin dönmesine izin verir misiniz? 737 hastane yaptık, birtanesini de inşaallah 800 yataklı Çorum'a devlet hastanesi yapıyoruz.

‘Hızlı tren 2001 yılında hayaldi’

Bahçeli burada küçük bir topluluğa hitap etmiş. O Çorumlu Ahmet değil ki Çorumlular gelsin. Kılıçdaroğlu'da küçük bir topluluğa hitap etmiş. Bizim gibi Çorumlularla göz göze gelemez ki. 2001 yılında eski bir MHP'linin önüne hızlı tren projesini getiriyorlar ve diyor ki biz bunu görmeyiz çocuklarımız da görmez. Ama şimdi biz Türkiye'yi hızlı trenlerle donatıyoruz, hızlı trenlerle. Samsun'dan Türkiye'nin güneyine kadar giden hızlı tren Çorum'dan geçecek.

‘HDP yapmak için değil, yıkmak için var’

Saldırıyı ilk anda kınadık. Bilin ki bu Kudüs hakkında nasıl yalan açıklama yapıyorsa, Adana ve Mersin olaylarının arkasında AK Parti var derken de yalan söylüyor. Bugün Mardin'de seçim büromuza saldırdılar. Hiçbirinden çıt yok. Ama bunların bir ayağı terör halinde dağda, bir ayağı demokrasi diyerek ovada. Bu şekilde siyaset ve demokrasi olmaz. Şiddeti bırakıp demokrasi meydanına öyle geleceksiniz. CHP genel Başkanı hergün başka bir yalan üretiyor. Eline almış bir kağıt hergün aynı şeyi söylüyor. HDP yapmak için değil yıkmak için var.