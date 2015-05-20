Davutoğlu: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da seçim kampanyasının içine çekmeye çalışıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin Adana ve Mersin'deki teşkilat binalarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin olarak ise, "Faillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor" dedi. "Hiç kimse AK Parti'ye meşruiyet dışı bir tutum izafe edemez" diyen Davutoğlu, "Muhalefet liderleri, her mitingde cumhurbaşkanını da seçim kampanyasının içine katarak ağır hakaretlerle şu ana kadar kampanya yöntemi geliştirmeye çalıştı" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Hürriyet gazetesinin, Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı haberini sunuş tarzı üzerinden başlayan tartışmalara bir kez daha değinerek, "Birileri Mursi gibi bizden hesap görmek isterse kaya gibi karşısında dururuz" dedi.

Davutoğlu, AKP Genel Merkezi'nde AKP Genişletilmiş İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Son iki hafta içinde yaşadıklarımız ne zaman AK Parti adayları binaları saldırıya uğrasa diğer partilerden tek bir destek mesajı gelmedi. Tek bir parti lideri dahi kınamadı. Ama ne zaman herhangi bir partiye dönük, küçük bir saldırı yada ifade olmuşsa, anında hem ben hem ilgili arkadaşlarımız bunu kınadık. Mitinglerde dozun düşmesi için bir çok mitingde genel başkanlar yuhalandığı zaman bunu durdurdum. Buna mukabil maalesef muhalefet liderleri, her mitingde hakarete varacak şekilde, cumhurbaşkanını da seçim kampanyasının içine katarak ağır hakaretlerle şu ana kadar kampanya yöntemi geliştirmeye çalıştı.

AK Parti genel başkanı olarak bütün teşkilatlara gerekli mesajı verdik. Hangi partiye nerede bir saldırı olursa biz bütün partilere ve demokrasiye saldırı olarak görürüz.

AK Parti genel başkanı olarak bütün teşkilatlara gerekli mesajı verdik. Hangi partiye nerede bir saldırı olursa biz bütün partilere ve demokrasiye saldırı olarak görürüz.



Faillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor. HDP'liler MHP'lilerin yapmadığına inanıyoruz dedi ardından MHP'liler AK Partililer yaptı dercesine ifade verdi. Hiç kimse AK Parti'ye meşruiyet dışı bir tutum izafe edemez.



Muhalefet, partimizi suçlayan tavırlar içinde. Kazanacağımız bir seçime giderken neden toplumda kutuplaşmaya sebebiyet verecek bir eylemin içinde olalım?



Bize dönük bir şantaj, tehdit olduğunda dimdik duracaksınız. Talimatım budur.

Ne 7 Haziran öncesinde ne de 7 Haziran sonrasında ülkemizin kaosa sürüklenmesine izin vermeyiz. Ülkeyi vandallara, şiddet yanlılarına terketmeyiz. Yıkmaya çalışanlara karşı Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz.

‘2002'de devlet otoritesi dağılmıştı’

2002'de devlet otoritesi dağılmıştı. Devlet ekonomisi dağılmıştı. Ulaştırma alanında yollar geriye doğru gidiyordu. Kimse aklına bir yerden bir yere gideyim derken demiryolunu getiremiyordu.

Ulaştırma bakanı hızlı tren projesi önüne geldiğinde değil biz torunlarımız bile hızlı treni göremez diyordu.

Deprem olduğunda ülkenin başkanı günlerce deprem alanına gidemiyordu.

‘Türk siyasetinin öznesi AK Parti'dir, onlar ise nesne"

AK Parti hareketi konjonktürel bir hareket değildir. Türkiye'nin konjonktürel bir devlet olmadığı gibi. Ahilik geleneği, gönül erenleri geleneği, ahlak geleneği, AK Parti teşkilatı şeklinde tekrar tarihe geri dönmüştür.

Şu anda Türk siyasetinin öznesi AK Parti'dir. Türkiye'de her yerde miting yapabilen AK Parti'dir. Onlar ise nesne. Bütün politikaları sadece AK Parti'yi zayıflatmaya dönük.

Politikaları, siyasetleri tamamen tepki siyaseti.

27 Mayıs'ta Menderes'in ve 1993'te rahmetli Özal'ın istikrar dönemi durduruldu ama AK Parti'nin istikrar dönemi durdurulamayacak.

Biz 12 yıl içinde demokrasiyi toparladık, özgürlük alanlarını genişlettik. İşkenceyi tarihe gömdük. Başörtüsü yasağını kaldırdık. Türkiye'de herkesin istediği gibi siyaset yapmasının önünü açtık. Türkiye'nin en geniş kapsamlı demokratikleşme projesini biz gerçekleştirdik.

‘Birileri Mursi gibi hesap görmek isterse kaya gibi dururuz’

Biz 1400'lü yıllardan gelen bir geleneğin bugünkü adıyız. Emanete haksızlık yaptığımızı düşünüyorsanız o zaman hesap sorun.

Birileri Mursi gibi bizden hesap görmek isterse kaya gibi karşısında dururuz. Konjonktürel olmadığımız için geriye kalan 12 yılında ötesinde neler yapabiliriz diye düşündük.

Bizim dönemimizin adı yeniden inşa dönemidir.

CHP, MHP ve HDP yeni anayasa metnini ortaya koysun. Milletin yazdığı yeni bir anayasayı öyle ya da böyle kuracağız.