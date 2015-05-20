Davutoğlu'ndan TÜSİAD'a asgari ücret çağrısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin asgari ücreti 1500 liraya çıkarma vaadine ilişkin olarak TÜSİAD'a çağrı yaptı. Davutoğlu, "Perde gerisinden muhalefete destek vermek değil, çıksınlar açıkça destek versinler. TÜSİAD çıksın ben Kılıçdaroğlu’nun görüşünü destekliyorum desinler" dedi.

Davutoğlu, şözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜSİAD’a çağrıda bulunuyorum. Ona bağlantılı medya kuruluşları. Çıksınlar istatistiksel hesap versinler, asgari ücret 1500 lira olursa kaç iş yeri kapanır. Bunun hesabını versinler. Konuşacaklarsa açıkça konuşsunlar. Bu ücretleri siz belirlediniz biz belirlemedik. CHP genel başkanı asgari ücretini artırmaya kararlıysa, izmir belediyesi çıkarsın asgari ücreti."

Davutoğlu, AKP Genel Merkezi'nde AKP Genişletilmiş İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

Son iki hafta içinde yaşadıklarımız ne zaman Ak Parti adayları binaları saldırıya uğrasa diğer partilerden tek bir destek mesajı gelmedi. Tek bir parti lideri dahi kınamadı. Ama ne zaman herhangi bir partiye dönük, küçük bir saldırı yada ifade olmuşsa, anında hem ben hem ilgili arkadaşlarımız bunu kınadık. Mitinglerde dozun düşmesi için birçok mitingde genel başkanlar yuhalandığı zaman bunu durdurdum. Buna mukabil maalesef muhalefet liderleri, her mitingde hakarete varacak şekilde, cumhurbaşkanını da seçim kampanyasının içine katarak ağır hakaretlerle şu ana kadar kampanya yöntemi geliştirmeye çalıştı.

Biz her zaman siyasette edebin hayanın sözcüsü olduk ve AK Parti teşkilatları hiçbir yerde gerginliğin tarafı olmayacaklardır. AK Parti genel başkanı olarak, bu anlamda gerekli mesajları verdik. Buradan da başbakan olarak gönlü başka partilere oy verme niyetindeki vatandaşları da içine katarak sesleniyorum, hangi partiye nerede bir saldırı olursa biz bunu bütün partilere temel de de demokrasiye yapılmış saldırı olarak görürüz. Diğer parti liderlerinin yada teşkilatlarının güvenliği onuru bizim için korunması gereken asli hususlardır.

Hal böyleyken son iki gün içinde Adana ve Mersin’de HDP binalarına yapılan saldırıdan hareketle yapılan yorumlar, gerçekten bu saldırının arkasındaki güçlerin neyi planladıklarını açıkça ortaya koyuyor. Bugün içişleri bakanımızdan kapsamlı bir brifing aldım. Talimatı da verdim. Biz bu tepkiyi gösterirken bir baktık HDP eş başkanı açık bir şekilde bunun sorumlusunun cumhurbaşkanımız olduğuna dair hiç mesnedi olmayan ve seçimlere öfke ve kutuplaşma virüsü bulaştırmaya çalışan tutum sergiledi. Hemen onu takiben sanki HDP ve MHP paslaşıyormuş gibi, MHP’liler de koroya katılıp AK Parti’nin bu saldırıların arkasında olduğunu ifade eden yaklaşımda bulundular. Kılıçdaroğlu, yine partimizi suçladılar.

Kimse AK Parti’ye meşruiyet dışı tutum ve tavır izafi edemez. 2008 yılında iktidardayken ve geride parlak icraatları yapmış hükümet olarak hakkımızda kapatılma davası açıldığında dahi tek bir AK Partili sokağa çıkmadı, herhangi bir şekilde sözle dahi tepkisini ifade etmedi. Sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız olarak açık bir tavır sergiledi. AYM’nin bir an önce kararı alması için çağrıda bulundu. Oyunlarını bozduk. O zaman haksız bir muamelede dahi bu basiretli tavrı sergileyen AK Parti kadroları, bugün kazanacağımız seçime doğru giderken niçin kutuplaşmaya sebep verecek tavır içinde olalım?

Tek hedefleri AK Parti’nin güç kaybetmesi. Bunun üzerinden de Türkiye’nin 13 yıllık birikiminin tehlikeye atılması. Biz bu tuzaklara gelmeyeceğiz. Her yerde sizler il başkanları ve belediye başkanlarımız olarak her yerde başınız dik şekilde, Türkiye’de demokrasiyi savunmaya devam edeceksiniz. Hiçbir yerde gerginliğin tarafı olmayacaksınız. Ama bize dönük şantaj tehdit olduğunda da dimdik duracaksınız, talimatımız budur.

Bugün sabah dahi Mardin’de yine bir saldırı söz konusu oldu bizim parti binamıza, el bombasıyla saldırıya tevessül edenler oldu. Birileri, AK Parti’ye oy verirseniz şiddete maruz kalırsınız mesajı vermek istiyorsa, seçim neticeleri ne olursa olsun hiçbir şekilde ülkemizin kaosa kriz ortamına sürüklenmesine izin vermeyiz. Ama bu ülkeyi vandallara şiddet yanlılarına terk etmedik, etmeyeceğiz.

Kampanyamızın ikinci dönemi başlıyor. Aslında iktidar içindeki bu kutlu yürüyüşümüzün de ikinci atılım dönemi başlıyor. Daha çok geçmişteki hizmetlerimize yer vermiştik. 12-13 yıl içinde Türkiye hasta adam statüsünden çıktı ve yükselen bir güç haline geldi. Bizden önceki 33 hükümetin ortalama ömrü 1 yıldır. Bu topraklarda 33 günlük hükümet var. AK Parti, hasta adam konumundan, IMF’den borç isteyen konumdan, dünyada en fazla yardım yapan ülke konumuna getirdi. Şimdi ikinci atılım dönemine girmiş bulunuyoruz.

MHP’de önemli bir görevde olan, ulaştırma bakanı hızlı tren projesi önüne geldiğinde, hızlı treni değil biz çocuklarımız torunlarımız bile göremez diyordu. Şimdi aynı MHP yetkilisi hızlı trenle seyahat ediyordur. Derslik yapılamıyordu. Deprem olduğunda, ülkenin başbakanı Ankara’dan günlerce deprem mahalline gidemiyordu. Ülkenin lif lif bütün kurumları çözülmüştü. Milletin özgüveni kalmamıştı. Herkes yurtdışında iş imkanı bulabilir miyim diye, başörtüsü nedeniyle okuyamayanlar dışarda okuyup istikbalimi kurtarabilir miyim diye kaygı içindeydiler. Kişiler, kurumlar, toplumsal kesimler dağılmıştı. Bir ahi teşkilatına ihtiyaç vardı ve o teşkilat ağustos 2001’de kuruldu. Bu hareketin adı AK Parti hareketidir.

Sayın Bahçeli sizi ensenizden takip ediyoruz gibi bu bile bütün siyasetlerinin bizi takip etmek olduğunu gösteren bir itiraf aslında. Kendin yolunda yürü. Benim ensemde ne arıyorsun? Millet ne diyeceksen seni görsün. Ama onu bile yapamadılar. Sayın Bahçeli bu takibi yapsa herhalde benim gittiğim yerlere gitmesi lazım ama edemez. Siyasetleri tamamıyla tepki siyaseti. Ümit ediyorlar ki tepkiyi yoğunlaştırarak şiddet dilini artırarak AK Parti’ye dönük toplumsal tepki alanı oluşturabilsinler.

Bugün 3 partinin söylemlerine bakın. Birbirlerine karşı karşı safta durduklarını iddia edenler dahi HDP ve MHP birbirlerine karşı bir şey söylememeye özen gösteriyorlar. Hep birlikte AK Parti’ye yöneliyorlar. Gerilerindeki üst akılın ve onları yönlendirenlerin temel hedefi Türkiye’nin ikinci büyük istikrar dönemini dumura uğratmak. 10 yılı yakalayan iki istikrar dönemi var. 27 Mayıs ile rahmetli Menderes’in 91’deki rahmetli Özal’ın istikrar dönemi durduruldu. Ama AK Parti’nin getirdiği demokratik istikrar dönemi durdurulamayacak. Bütün partilerin seçim beyannamelerine bakın. Teklifleri nedir? Popülist tavırlar dışında, 90’lı yılların önermeleri. Koalisyon dönemi, pazarlıklar dönemi perde gerisinde siyasetle alakası olmayanların vesayet kuracakları dönemler, kısa dönemli koalisyon çabaları. Ama hiçbir şekilde vizyonla gelmediler.

Biz geldiğimizde Kemal Derviş, bütün destekleri kesmişti, mazot gübre desteğini. Biz gelince tekrar desteği başlattık.

Hiçbir zaman halkımızın karşısında hesap vermekten çekinmedik. Ama birileri Menderes gibi, Mursi’nin gördüğü türden hesabı bizle görmek isterse biz de elif gibi kaya gibi hesap sorma makamlarının karşısında dururuz. Bazı köşe yazıları görüyorum, AK Parti’nin beyannamesinde ne var bilemiyoruz. Gayet iyi biliyorlar, seçim beyannamemiz de açık. Türkçe bilen herkes görür. Hangi partinin böyle bir sözleşme metni ortaya çıktı? Onlar metin ortaya koymak, bağlayıcı bir söz söylemek yerine yalanlara iftiralara provokasyonlara meyil ettiler. Hala meydan okuyorum buradan. Bizim 100 maddelik yeni Türkiye sözleşmesinin karşısında nasıl bir Türkiye istediğinizi ortaya koyun. Yeni anayasa nasıl tanzim edilecek bunu konuşalım.

Milletin yazdığı yeni bir anayasayı öyle veya böyle inşa edeceğiz. Herkes kendi anayasa metnini ortaya koysun. Biz koyduk. CHP ne düşünüyor, MHP ne düşünüyor? Hangi sistemi savunuyor bunları açık net şekilde ortaya koymaları lazım. Bu metinler üzerinden müzakereler yapılsın. Ama geçmişte parlamenter sistem tehdit edildiğinde, 28 Şubat’ta parlamenter sisteme en büyük darbe vuruldu. Başbakan MGK’da hesaba çekildi, AYM’de o vakur duruşuyla saatlerce ayakta ifade verdi savunan adam Necmettin Erbakan hocamız. O zaman parlamenter sistemi savunmayanlar, 27 Nisan’da e muhtıra verildiğinde, siyasi iktidarın geri adım atacağı düşünülerek verilen, AK Parti’den cumhurbaşkanı seçtirmeyiz olan e muhtırada, o zaman sesi çıkmayanlar bir anda parlamenter sistemin savunucu kesildiler.

Ama 27 Nisan’ın farkı şuydu. Şapkayı alıp gidecek bir başbakan değil, milletin emanetini koruyacak bir başbakan orada oturuyordu fark buydu. Ve o başbakanın arkasında kale gibi duran AK Parti teşkilatı vardı.

Şimdiki hedefimiz otoyolları inşa etmek. İstanbul İzmir otoyolu. 3,5 saate, Bursa İzmir arasını 1,5 saate indirecek otoyollar. Bu otoyolu İstanbul’dan Antep’e kadar kesintisiz kılmak. İstanbul’dan doğu sınırlarımıza kadar yaygınlaştırmak. Nasıl mı ulaştırmada niteliksel değişim? Hızlı trene, yüksek hızlı trene, şimdi yeni projemizde süper hızlı trene Ankara İstanbul’u 1,5 saate düşürecek sisteme geçmek. Bizim beyannamemizi okusalar bu projeler orada var. Bunlar hem çılgın projeler aynı zamanda akıllı çılgın projelerdir. Kılıçdaroğlu’nun akılsız çılgınlaşmaya çalışan projeleri var.

Yüksek hızlı tren bağlamında, şimdi network içinde Konya, ikinci başkentimiz bursa, dersaadet Osmanlı başkent İstanbul ve cumhuriyetimizin başkenti Ankara hızlı trenle buluştu. Bilecik üstünden Bursa ile, Antalya ile İstanbul arasında hızlı tren. Yine Antalya Konya Aksaray Nevşehir Kayseri hattıyla Kapadokya ile Antalya’yı birleştiriyoruz.

Marmaray’ı yapmışsak, sadece İstanbul ulaşımı değil biz İstanbul’u birbirine bağlarken Anadolu ile Trakya’yı Londra ile Pekin’i birbirine bağlıyoruz. Bu sene Bakü Tiflis Kars hattını tamamlıyoruz. Havayolu alanında sadece 26’dan 53’e çıkarmadık, İstanbul’da en büyük havalimanını niye yapıyoruz? İstanbul’u dünyanın en büyük ticari merkezi yapmak için. Kanuni sultan Süleyman dönemi, dünyanın en büyük şehri 1597’de İstanbul’du. Bizim devletimiz küçüldükçe İstanbul ve şehirlerimizin dönemi azalır göründü.

2013 Mayıs’ında IMF’ye borçlarımızı ödeyip İstanbul’da en büyük havalimanını temelini attığımızda, üçüncü köprünün temelini attığımızda gezi olaylarını kimse tesadüf olarak görmemeli.

Biz içeride ve dışarda, onlar karşısında olsunlar biz vizyonumuzdan bir adım bile sapmadan Türkiye’yi küresel güç yapmaya kararlıyız.

Kanal İstanbul’u yapıyoruz. Ulaştırma projeleriyle biz Türkiye’de niteliksel dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.

Sağlıktaki şimdiki hedefimiz, Türkiye’de her biri 700 ila 1300 2600 kişilik şehir hastaneleri kompleksi kuruyoruz.

Eğitimde yeni atılım döneminde ARGE’ye öncelik vereceğiz. Her bir gencimizi bilgisayar teknolojisiyle tanıştıracağız. Tanışmak kitabı unutmak anlamına gelmez.

Tarımda organik tarımı geliştirmek, tarımda verimliliği artırmak, sulanmayan hiçbir arazi bırakmamak. Verimli sulamayla yeni bir çığır açacağız tarımda. Yine kurduğumuz sistemler dünyada ilk niteliğinde sistemlerdir. Bunlar bizim makro olarak halkımızla birlikte gerçekleştireceğimiz hedefler.

3 yıl ustalık belgesi olan yeni ustaya işyeri açması durumunda faizsiz kredi veriyoruz. Sıfır faizli kredi. Yine yok olmaya yüz tutmuş mesleklerde faizsiz kredi veriyoruz. Alışveriş merkezlerinde perakende oranları çıkardık. Rayiç bedelin dörtte birine kiraya verilecek. Esnafımızın büyüyen ticaret alanlarının baskısı altında ezdirmedik.

Yine çok istismar edilen konulardan birisi taşeronluk. Gene yıl yasa çıkardık. Karayollarında çalışan işçiler asli iş yaptıkları için hepsini kadroya aldık. Bugün alt işveren şirketlerinde çalışan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Asli iş yapıyorlarsa kesinlikle kadroya alınacaklar. Asli iş yapan kimse taşeron statüsünde kalmayacak.

Artık maden işçileri en az iki asgari ücret alacak, 5 gün 7,5 saat çalışacaklar, haftada iki gün tatil yapacaklar. Bu hakları verince işverenlerimiz zor durumda kaldı. Zonguldak’ta işçiler çıkarılmıştı, dün fiyat farkları kararnamesini çıkardık, işçilerin tümünün de geri alınmasını sağlayacak düzenlemeyi yaptık. Bunları özellikle zikrediyorum ki döndüğünüzde her biriniz bu durumu paylaşın.

Emeklilerimiz konusuna gelince, baktılar ki bütün milletimizle ilgili yaptıkları manipülasyonlar fayda vermiyor. O onurlu emeklilerimiz üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Geçmişte Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürü olduğu döneminde, sorun nasıl muamele görüyorlardı? Kaç saat kuyrukta bekliyorlardı? Şimdi banka önünde emekli görüyor musunuz?

Bakınız SSK işçi emeklisinin maaşı 271 liraydı, şimdi 1071 lira. SSK tarım işçisi 216 lira, şu anda 966. Bağkur esnafı 148’di şu anda 868. Emekli sandığı 376 liradan 1350 liraya. Bunlar en düşük rakamlar. En düşük memur maaşı 293 lira dan 2097 liraya. Biz vermeyeceğimiz sözü söylemedik, söylediğimiz her sözü de yerine getirdik. 100 lira zam yaptık, bunlar inşallah Temmuz’da uygulamaya başlayacak. Emeklilerimizin hakkını hukukunu koruduk. Bu konu sadece maaş meselesi de değil. bir çok sosyal düzenlemeler yaptık. 65 yaş üzerindekilere sağladığımız ücretsiz seyahat. Eşi vefat etmiş dul hanımlara 2 ayda bir 500 lira katkı. Emekli olsa da olmasa da verdik. Oğlu askerde olan aileye verdiğimiz 250 lira.

‘TÜSİAD çıksın açıklama yapsın’

TÜSİAD çıksın açıklama yapsın. Asgari ücret 1500 lira olunca, 5 bin olunca. TÜSİAD’a çağrıda bulunuyorum. Ona bağlantılı medya kuruluşları. Çıksınlar istatistiksel hesap versinler, asgari ücret 1500 lira olursa kaç iş yeri kapanır. Bunun hesabını versinler. Perde gerisinden muhalefete destek vermek değil, çıksınlar açıkça destek versinler. TÜSİAD çıksın ben Kılıçdaroğlu’nun görüşünü destekliyorum desinler. Konuşacaklarsa açıkça konuşsunlar. Bu ücretleri siz belirlediniz biz belirlemedik. CHP genel başkanı asgari ücretini artırmaya kararlıysa, izmir belediyesi çıkarsın asgari ücreti.

Aramızdaki fark bu. Biz açık ve net konuşuyoruz. Mücadelemizi mertçe veriyoruz. Karşımızda da mert görmek isteriz. Bu çerçevede gençlerimizle ilgili, 2008 yılıydı İstanbul büyükşehir belediye başkanımız 50 bin öğrenciye burs verme kararı aldı. Meclis’ten de geçti. CHP AYM’ye gitti iptal ettirdi. Bu nasıl iki yüzlülük ki hem gençlere dönüp sosyal yardımdan bahsedeceksiniz, burs verecek belediyelere engel çıkarıyorsunuz. İşte bizim meselemiz, geri kalan 20 gün içinde halkın her kesimine gideceksiniz.

Bu sabah 8 bini aşkın vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturduk. Bunların hepsi özellikle engellilerimiz sokağa çıkmazlardı. Şehit ve gazi yakınlarımız… AK Parti’nin kadroları olarak sizlerin de bu gururu paylaşmak isterim. Tam Bolu’ya indiğimizde, koruma müdürüm geldi. Sabahat teyze sizi aradı, mutlaka görmek istiyor dedi. Talebini alın dedim, bizzat görmek istiyor dedi. Orada baktım 85 yaşında teyze. Bir şehit annesiymiş, elini öptüm. Ben buraya bir şey talep etmeye gelmedim oğlum dedi. Allah sizden razı olsun ne talep ettiyseniz verdiniz şehitlerimizin yakınlarını huzurla yaşatıyorsunuz sana dua etmeye geldim dedi. Böyle bir iltifattan daha büyük bir söz olur mu?

TOKİ’de yeni bir hamle başlatıyoruz. Gerekli talimatları verdik. 631 bin konut inşa etmişti, şimdi 200 bin yeni konut projesini hayata geçiriyoruz. Emekliler olmak üzere, dar gelirlilere hitap etmek üzere şimdi 240 ay vade ile sadece 250 lira taksitle hizmete sunacağız. Kılıçdaroğlu TOKİ’yi bilmediği için bizim çok iyi şartlarda sağladığımız şeyleri yeni bir vaat olarak vermeye çalışıyor.

Devlet memurlarımızı ilgilendiren bir düzenleme… Çok sık baktım birkaç ilden benzer talep geldi. Hemen düzenleme kararı aldık. Devlet memurlarının özel sektörde çalışan eş durumlarıyla ilgili 3 yıl prim ödeme şartı vardı. Kırşehir’de bu şekilde bir kardeşimiz geldi, ne olur bizi birleştirin diye durumu anlattı, bu 3 yıl prim ödeme şartını iki yıla düşürüyoruz.

İş güvenliği kapsamında, madencilerimizin sorunlarını Zonguldak’ta çözdük.

Tarım alanında çok talep geliyordu. Tarımsal kooperatiflerin bütün borçları ertelenecek ve yeniden yapılandırılacak.

Tarımsal sulama birliklerinin elektrik borçlarını yeniden yapılandıracağız. Damlama, sulama yapanların elektrik fiyatlarını 2015 yıl sonundan itibaren fiyatların altına çekiyoruz. Seracılık faaliyetlerini 2015 yıl sonundan itibaren tarımsal sulama tarifesi kapsamına alıp sulama elektrik maliyetlerini düşünüyoruz.

42 ilimiz AB aracılığıyla destekten yararlanabiliyordu, 39 ilimizin de bu programdan yararlanmasını sağlayacağız. takriben 1 milyara yakın bir destek demektir bu. Eski serası olanların seralarını yenilemesi için faizsiz kredi ve hibe programı oluşturuyoruz.

Bir kararımız da, 2015 yılı yaş çay alım fiyatını belirledik. 1,5 lira olan fiyatı bu yıl 1,70 liraya çıkarıyoruz.