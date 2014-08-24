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Politika

Davutoğlu kabinesi kimlerden oluşacak?

Yeni kabineye Başbakan Yardımcısı olarak girmesi beklenen Yalçın Akdoğan’ın, 'çözüm sürecinin yeni patronu' olabileceği öne sürüldü

24 Ağustos 2014 13:08

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da Başbakan adayı olmasının ardından Ankara’da boşalan koltuklar yeni sahiplerini bekliyor. Davutoğlu’nun boşaltacağı Dışişleri Bakanlığı için kulislerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır; Köşk Genel Sekreterliği için ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın ve Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun isimleri telaffuz ediliyor. Kabineye Başbakan Yardımcısı olarak girmesi beklenen Yalçın Akdoğan’ın, “çözüm sürecinin yeni patronu” olabileceği belirtiliyor

Yeni kabine kulislerinin yoğunlaştığı Ankara’da gözler bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi kritik atamalara çevrildi. Habertürk'ten Şerife Güzel'in haberine göre, kabinenin yanı sıra kritik makamlar için Ankara kulislerinde konuşulan isimler şöyle:

 

Dışişleri Bakanlığı 

 

Başbakan ve AKP genel başkan adayı Ahmet Davutoğlu’nun boşaltacağı Dışişleri Bakanlığı koltuğunu, güveneceği bir isme emanet etmek istediği belirtiliyor. Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı’na danışmanı Ali Sarıkaya’yı getirmek istediği iddia edilmişti ancak Sarıkaya, Başbakan Başdanışmanı oldu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adı da Dışişleri Bakanlığı için sıkça gündeme geliyor. AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın adları da sık sık bu koltuk için dile getiriliyor.

 

Çözüm sürecinin patronu

 

Davutoğlu kabinesinde, “çözüm süreci”nin emanet edileceği bakan da merakla bekleniyor. Kabineye Başbakan Yardımcısı olarak girmesi beklenen Yalçın Akdoğan’ın, “çözüm sürecinin yeni patronu” olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, seçimlere 3 ay kala istifa etmesi gereken bakanlardan olan İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’nın da kabine içi kaydırmayla Başbakan Yardımcısı olarak çözümü koordine edecek makama getirilebileceği, böylelikle seçim sürecinde de kabine dışında kalmasının önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

 

Köşk Genel Sekreteri

 

28 Ağustos’ta Çankaya Köşkü’ne çıkacak olan Erdoğan’ın, genel sekreterliğe yapacağı atama konusunda da çeşitli isimler dile getiriliyor. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın’ın ismi, Çankaya Köşkü Genel Sekreterliği için sık sık telaffuz ediliyor. Genel Sekreterlik için kulislerde dolaşan bir başka isim ise Erdoğan’ın hemşerisi Bursa Valisi Münir Karaloğlu

 

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