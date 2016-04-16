Davutoğlu, İslam Zirvesi bildirisinde İran'ın kınanmasının ardından Ruhani ile görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de gerçekleşen İslam Zirvesi’nin sonuç bildirisinde kınanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Görüşme, Marriott Otel'de basına kapalı gerçekleşti. Davutoğlu-Ruhani görüşmesi, 1 saat 40 dakika sürdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi ortak bildiride "İran'ın bölge ülkelerinin içişlerine karışması" ve İran'da Suudi Arabistan diplomatik temsilcilerinin saldırıya uğraması kınandı.

İran Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da yeni yılın ikinci gününde terör suçlamasıyla idam edilen 47 kişinin arasında Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in bulunmasına İran'dan büyük tepki gelmiş; İran Meclis Başkanı Suudi Arabistan'ın bedel ödemek zorunda kalacağını söylemişti. İran'ın idamlara tepki göstermesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası göstericilerce ateşe verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya ilişkin, “Suudi Arabistan'da atılan bir iç hukuk meselesidir bana göre, bunlardan 46'sı Sünni'dir, El-Kaide ile bağlantılı olduğu için idam edilmişlerdir. Bir tanesi de Şia. Bunların kararıdır. Tasvip edip etmemek ayrı bir konu” ifadelerini kullanmıştı. İİT'nin yayımladığı bildiride "İran'ın diğer ülkelerin içişlerine karışması, "İran'da diplomatik temsilcilerin saldırıya uğraması" ve "tahrik edici açıklamaları" kınandı.