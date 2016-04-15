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İslam Zirvesi'nde kral daireleri kapatıldı; İran Cumhurbaşkanı tek gece için 100 bin lira ödedi!

Ruhani'in kaldığı oda Türkiye’nin en büyük otel odası...

15 Nisan 2016 12:10

3 gün süren İslam Zirvesi boyunca Türkiye’ye gelen 56 ülkenin devlet başkanları 5 yıldızlı otelleri adeta kapattı. Suudi Kralı Selman, Çırağan Kempinski’yi kapatırken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani CVK Bosphorus’u, Katar Emiri Al Sani de Ritz Carlton’ı tercih etti. Vatan'ın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Taksim’deki ‘CVK Park Bosphorus Hotel’de kalıyor. Ruhani’nin kaldığı odanın büyüklüğü 850 metrekare ve bir gecelik fiyatı 100 bin lira. Türkiye’nin en büyük otel odası olan bu süitin camları kurşun geçirmiyor hatta roketatar mermisine bile dayanıklı.

Habertürk'ten Meltem Ersoy'un haberine göre, Çırağan Kempinski Oteli’nde gecelik konaklama bin 500 TL ile 9 bin TL arasında değişirken, Ritz Carlton’da normal oda fiyatları gecelik 900 TL ile 3 bin TL arasında seyrediyor. Zirveye katılan diğer ülkelerden devlet başkanı ve delegelerin Swissotel, St. Regis, Shangri-La, The Marmara, Four Seasons Beşiktaş gibi 5 yıldızlı otelleri doldurduğu da gelen bilgiler arasında.

 

500 milyon dolarlık Suudi-Türk
gayrimenkul fonunda imzalar atıldı

 

Suudi Arabistanlı yatırımcıların Türkiye’den gayrimenkul alımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına kurulan ilk “Suudi- Türk Gayrimenkul Yatırım Fonu”nun imzaları atıldı. İlgili fon ile ilk etapta Türkiye’ye 500 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı artmakta olan yatırımlara yeni bir soluk getirecek olan, kendi alanınında bir ilk olması açısından da büyük önem taşıyan Suudi-Türk Gayrimenkul Yatırım Fonu, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe inşaat ve proje geliştirme konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteren Merosa Uluslararası Gayrimenkul Yatırım ve Gulf Group Yatırım ile Suudi Arabistan’ın yatırım şirketlerinden Nomw Capital’ın işbirliği ile hayata geçirildi.

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