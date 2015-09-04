T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu, IŞİD tarafından kaçırılan eski Musul Başkonsolosu'nun CHP'den aday adayı olmasına ne dedi?

Öztürk Yılmaz, 48 diğer kişiyle birlikte 101 gün alıkonulmuştu

04 Eylül 2015 21:54

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'den aday adayı olan eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz için "Herkesin aday olma hakkı var. Geçmişte benim memurum olarak çalışmış bir isim. Zor bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti adına önemli işler yaptı. Herkes siyasete girme kararı alabilir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu B20 konferansı sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, IŞİD tarafından alıkonulan ve 48 kişiyle beraber 101 gün sonra serbest bırakılan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın CHP 'den aday olmasına ilişkin Başbakan Davutoğlu'na ne düşündüğünü sordu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu  o soruya "Herkesin aday olma hakkı var. Geçmişte benim memurum olarak çalışmış bir isim. Zor bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti adına önemli işler yaptı. Herkes siyasete girme kararı alabilir" diye yanıt verdi.

ETİKETLER

ahmet davutoğluöztürk yılmazkonsolosmusulchpaday adayıhaber

İlgili Haberler

Eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Gürsel Tekin: Davutoğlu yakalarsa yine öpebilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24