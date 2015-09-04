Davutoğlu, IŞİD tarafından kaçırılan eski Musul Başkonsolosu'nun CHP'den aday adayı olmasına ne dedi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'den aday adayı olan eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz için "Herkesin aday olma hakkı var. Geçmişte benim memurum olarak çalışmış bir isim. Zor bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti adına önemli işler yaptı. Herkes siyasete girme kararı alabilir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu B20 konferansı sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, IŞİD tarafından alıkonulan ve 48 kişiyle beraber 101 gün sonra serbest bırakılan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın CHP 'den aday olmasına ilişkin Başbakan Davutoğlu'na ne düşündüğünü sordu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu o soruya "Herkesin aday olma hakkı var. Geçmişte benim memurum olarak çalışmış bir isim. Zor bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti adına önemli işler yaptı. Herkes siyasete girme kararı alabilir" diye yanıt verdi.