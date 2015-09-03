Eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiği'nden istifa eden IŞİD'in rehin aldığı eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, CHP'den Ardahan milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde, Genel Sekreter Gürsel Tekin ile başvuru merkezine gelen Yılmaz, müracaatını gerçekleştirdi. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, CHP'den Ardahan milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğunu belirterek, bunun Türkiye'ye ve Ardahan'a hayırlı olmasını diledi.



Türkiye ve Ardahan için güzel çalışmalar yapacağını, CHP'ye elinden geldiği kadar destek vermeye çalışacağını ifade eden Yılmaz, teşekkürlerini iletti.





Başka partiden teklif geldi mi?

"Başka partilerden teklif geldi mi?" sorusuna Yılmaz, "Şu anda ben adaylık müracaatımı yaptım, ilerleyen süreçte gerekirse konuşuruz" karşılığını verdi.



"Teklif CHP'den mi geldi?" sorusu üzerine, Yılmaz, "Görüşmeyle, Sayın Genel Başkanımızın da kabul buyurmasıyla oldu. Bu bir demokratik hak, vatandaşlık hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan herkesin siyasetle ilgilenmek hakkı. Dolayısıyla benim de geldiğim aşama itibariyle, bundan sonra daha fazla verimli olabileceğim bir alana geçiyorum. Bu da gayet normal, insani birşey, ailecek verdiğimiz bir karar. Sağolsun, partimin onayıyla oldu bu. Yani bu tamamen bizim tercihimiz" dedi.







Irak'ta kaçırılan Türk işçiler

"Irak'ta Türk işçilerin kaçırıldığının" hatırlatılması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:



"Ben, onların ailelerinin, şu anda ne kadar acı çektiğini, 101 gün acı çeken ailemden biliyorum. Son derece hassas bir konu. Onların sağlığı için dua edelim. Gerekli çalışmalar mutlaka yapılıyordur, herkes yapıyordur, biliyorum.

İnanın çok büyük bir trajedidir bu konular, insani trajedidir. Ben, onlara dua ediyorum, sağ salim gelmelerini diliyorum. Bizim Bağdat büyükelçimiz, son derece çalışkan bir büyükelçimiz, elinden gelen herşeyi yaptığını düşünüyorum. İnşallah tez zamanda kurtulurlar ve böyle acılar biter. Son derece sarsıcı bir acı bu." "Bağdat Büyükelçisi ile görüştünüz mü?" sorusuna, Yılmaz, "Yok ama ben biliyorum ki o, her türlü şeyin, en iyisini yapıyordur" yanıtını verdi.







'Feleğin çemberinden geçip geldik'

"Siyasete girdiğinizde, geçirdiğiniz 101 günlük zor zamana ilişkin, bilinmeyenleri, soru işaretleri açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ben girmeyi düşünmüyorum. Neden? Biz çok büyük bir trajedi, acılar yaşadık, aile, ülke olarak yaşadık. İnsanların duaları oldu bizim için. Biz tabiri yerindeyse 'feleğin çemberinden geçip, geldik.' Dolayısıyla o konular artık geçmiştir, önümüze bakacağız. Ardahanımız, ülkemiz için, güzellikler için uğraşacağız, çaba sarfedeceğiz. Bunlar artık geride kalan konular."



Gürsel Tekin: Davutoğlu yakalarsa yine öpebilir

Yılmaz'a, "IŞİD'in elinden kurtarılıp, Türkiye'ye getirildiğinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, kendisini alnından öptüğünün" hatırlatıldığı sırada söze giren Gürsel Tekin, "Yine alnından öpülecek bir insandır, Sayın Davutoğlu yakalarsa yine öpebilir" cevabını verdi.







'Ailesi CHP'lidir'

Gürsel Tekin de Yılmaz'a hayırlı, uğurlu olsun dileklerini ileterek, "İnşallah hem Ardahanımız hem de ülkemiz için çok faydalı olacağınıza inanıyoruz. Deneyimli dış politikalarınızın, özellikle Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sorunları sıcak yaşayan bir insan olarak, CHP'nin ve ülkemizin beklentisi olan bu sürece, önemli katkıları olacağını çok iyi biliyorum. Başarılar diliyorum" dedi.



Yılmaz da "Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah Ardahanımız için hayırlı olur" karşılığını verdi.

"Öztürk Yılmaz'ın adaylığı kesin mi?" sorusu üzerine Tekin, "Tabii ki aday adayıdır. Ardahan'ın benim için özel bir yeri var, Ardahanlıyım. Tabii ki benim topraklarımda mutlaka bir vekilin çıkması için o coğrafyanın çocuğu olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız. Ben Sayın Vekilin, bölgede ne kadar sevildiğini sayıldığını çok iyi biliyorum. Çok merak edenler olabilir ideolojik yapısını, aile soldan gelen, CHP'lidir. O merakınızı da gidermiş olayım" diye konuştu.