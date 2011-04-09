-DAVUTOĞLU: ''İMAN HANIM İLE DE İLGİLENİRİZ'' İZMİR (A.A) - 09.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Trablus'ta, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İman el Ubeydi'nin serbest bırakılması konusunda kendilerine ulaşmış bir müracaatın olmadığını belirterek, ''Olursa bütün insani konularda gösterdiğimiz ilgi gibi o konuyla da ilgileniriz''dedi. Davutoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay'ı makamında ziyaret etti. İzmir'in ''herhangi bir şehir'' olmadığını belirten Davutoğlu, ''Asırlar boyu Anadolu'nun dışa açılan penceresi olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşunda İstiklal Harbimizin nihai noktasının konulduğu tarihi önem taşıyan bir şehir. İstiyoruz ki İzmir küreselleşen dünyada küresel bir şehir olsun ve diplomasinin merkezi şehirlerden biri haline gelsin. İzmir bunu hak ediyor'' ifadesini kullandı. İzmir kamuoyu ile güzel bir haberi paylaşmak istediğini kaydeden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ankara ve İstanbul'dan sonraki üçüncü Dışişleri Bakanlığı temsilciğini İzmir'de açıyoruz. Haziran ayında muhtemelen temmuz başında göreve başlayacak bir büyükelçimizi atadık. İzmir'deki temsil görevi dolayısıyla büyükelçimiz Dicle Kopuz inşallah en geç temmuz ayından itibaren bu görevi yürütecek. Böylece İzmir'i diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline getireceğiz. Bundan sonra da Antalya'da böyle bir planımız var. Antalya'da en kısa zamanda Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açacağız.'' -İZMİR'E TEŞEKKÜR- Dışişleri Bakanlığı olarak İzmirli yetkililere ve İzmirlilere teşekkür etmek istediklerini de dile getiren Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Libya'da ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda operasyonlarla tahliye ettiğimiz kardeşlerimizin İzmir'de ağırlanması konusunda İzmirli yetkililerin ev sahipliği ve son derece güzel organizasyon İzmir'in büyüklüğünü ve ne kadar ayrıcalıklı olduğunu gösterdi. Onları buraya getirme kudretine sahip olduğumuz gibi aileden birer fert gibi ağırlama şefkatine de sahip olduğumuzu gösterdik. Dışişleri Bakanlığı adına teşekkürü borç biliyorum.'' Davutoğlu, bir gazetecinin ''Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İman el Ubeydi'nin serbest bırakılmasına yardımcı olunması talebini içeren 500 bin imzalı dilekçenin, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğuna verilmesi durumunda Türkiye'nin herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağına'' ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı: ''İman Hanım ile ilgili konu Tripoli'de bizim kullandığımız ismiyle Trablus'ta gerçekleşen bir olay. Bize ulaşmış bir müracaat yok ama olursa bütün insani konularda gösterdiğimiz yakın ilgi gibi o konuyla da ilgileniriz. Gereken bütün temaslarda bulunuruz. İnsani hususlarda Türkiye'nin ne kadar etkin mücadele yürüttüğü ve her kapıyı çaldığı bilinir. Her talebi dile getirdiği bilinir. Böyle bir şey söz konusu olursa başta Sayın Başbakanımız olmak üzere hepimiz gerekli teşebbüslerde bulunuruz.''