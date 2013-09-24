Davutoğlu ile Kerry görüşmesinde 3+1'e devam kararı

Birleşmiş Milletler'deki (BM) ilk resmi temasını ABD’li mevkidaşı John Kerry ile yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bir saatten fazla süren görüşmede, Suriye konusunda Paris’te başlayan BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa ile Türkiye’den oluşan P3+1 toplantılarından sonraki süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Levent Gümrükçü’nün verdiği bilgiye göre; Kerry ve Davutoğlu, Paris’te başlayan P3+1 görüşmesinin devam etmesini ve Suriye’de kalıcı bir çözüm için birlikte çalışmayı sürdürme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı’nın P5+1’in hazırladığı karar tasarısı üzerine Davutoğlu’nu bilgilendirdiğini ifade eden Gümrükçü, kimyasal silahlar anlaşmasının nasıl uygulanacağı, Suriye krizinin genel anlamda nasıl aşılacağı ve insani boyutta daha neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Waldorf Astoria Oteli’nde yapılan görüşmede İran’ın nükleer programının da gündeme geldiği ve Türkiye’nin P5+1’ın bu konudaki çalışmaları konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.