T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu ile Kerry görüşmesinde 3+1'e devam kararı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya geldi

24 Eylül 2013 00:31

 

Birleşmiş  Milletler'deki (BM) ilk resmi temasını ABD’li mevkidaşı John Kerry ile yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bir saatten fazla süren görüşmede, Suriye konusunda Paris’te başlayan BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa ile Türkiye’den oluşan P3+1 toplantılarından sonraki süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Levent Gümrükçü’nün verdiği bilgiye göre; Kerry ve Davutoğlu,  Paris’te başlayan P3+1 görüşmesinin devam etmesini ve Suriye’de kalıcı bir çözüm için birlikte  çalışmayı sürdürme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı’nın P5+1’in hazırladığı karar tasarısı üzerine Davutoğlu’nu bilgilendirdiğini ifade eden Gümrükçü, kimyasal silahlar anlaşmasının nasıl uygulanacağı, Suriye krizinin genel anlamda nasıl aşılacağı ve insani boyutta daha neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Waldorf Astoria Oteli’nde yapılan görüşmede İran’ın nükleer programının da gündeme geldiği ve Türkiye’nin  P5+1’ın bu konudaki çalışmaları konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.

 

ETİKETLER

davutoğlukarryabddışişleri bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24