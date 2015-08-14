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Politika

Davutoğlu ile Bahçeli, pazartesi buluşuyor

AKP - CHP arasındaki görüşmelerden koalisyon kararı çıkmamasının ardından gözler bir kez daha MHP'ye çevrildi

14 Ağustos 2015 20:02

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü saat 14.00'te görüşecekleri açıklandı. MHP'de MYK yarın saat 14.00'te toplanacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP ile görüşmenin 17 Ağustos Pazartesi günü yapılabileceğini söylemişti.

Yalçın, görüşmede AKP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak mevcut hükümetle seçime gidilmesi önerisini sunmasının beklendiğinin ifade edilmesi üzerine MHP'nin bu niyete "Evet" demeyeceğini, azınlık hükümeti ya da seçim hükümetine destek vermeyeceğini belirtti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Mevcut hükümetle seçime gidilebileceği" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yalçın, "Bizim söylemek istediğimiz, seçime götürebilirler ama benim desteğimle değil. Beni kullanarak değil. Benden bir şey bekleyerek değil" ifadesini kullandı. Yalçın, "Neden sadece MHP desteklesin diye uğraşıyorsunuz. AKP bir azınlık hükümeti olarak HDP tarafından da her an desteklenmesi mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

 

Bahçeli MYK'yı topluyor

 

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin MYK'sını yarın saat 14.00'te genel merkezde toplantıya çağırdığı öğrenildi.

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