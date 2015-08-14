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CHP'den istifa eden Özkes: HDP'nin yörüngesine giren CHP'nin tuzağını, Bahçeli bozdu

'CHP baştan beri AKP ile koalisyona istekli gözüküp,köstekli olmaya kararlı idi'

14 Ağustos 2015 13:19

CHP 'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 7 Haziran seçimlerinin ardından CHP'nin amacının Ak Parti 'siz bir koalisyon kurulması olduğunu belirterek  "HDP'nin yörüngesine giren CHP bu alana MHP 'yi de çekmeye çalıştı ve MHP'ye Başbakanlık teklifi yaptı. Bahçeli bu tuzağı bozdu" dedi.

Koalisyon görüşmelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özkes,  "CHP baştan beri AKP ile koalisyona istekli gözüküp,köstekli olmaya kararlı idi" ifadesini kullandı. Özkes'inTwitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

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