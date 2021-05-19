Davutoğlu: İçişleri Bakanı istifa etmeyi beceremiyor, bir dakika beklenmeden görevden alınmalı ve yargı süreci başlamalıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialara ilişkin, Soylu'nun istifa edemediğini belirterek görevden alınması ve yargı sürecinin başlaması çağrısında bulundu.

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Davutoğlu, Susurluk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Susurluk'ta en küçük iddialar istifa sebebi olmuştu. Siyaset-Mafya-Medya ilişkilerinde 90’lardan beter durumdayız. İçişleri Bakanı malum istifa etmeyi beceremiyor. Bir dakika beklenmeden görevden alınmalı ve yargı süreci başlamalıdır. Türkiye’yi 90’ların çeteleri yönetemez!"

Soylu, "Temasın ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası yaptığı açıklamada, "Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım