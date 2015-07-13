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Davutoğlu, HDP'ye ne söyleyeceğini açıkladı: Şiddetle demokrasi arasında seçim yapma aşamasına gelinmiştir

'Hiçbir şekilde teröre, şiddete izin verilmeyecektir'

13 Temmuz 2015 22:30

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumartesi günü KCK tarafından yapılan "ateşkesin bittiğine yönelik" açıklamayla ilgili olarak, "Ateşkes tabirini biz hiçbir zaman kullanmadık. Eğer çözüm süreci bağlamında çatışmasızlıktan bahsediliyorsa, bunun da açıklamasını yaptık. Buna biri darbe vurmuşsa, silahlı grupların Türkiye ’yi terk etme taahhüdünü yerine getiremeyenler vurdu" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı koalisyon görüşmelerinin ardından gazetecilere konuşan Davutoğlu,  "KCK’dan ateşkesin bittiği ilan edildi. Siz ne dersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugün bahsettiğiniz açıklama ise hepimizin üzerinde durmamız gereken bir durumdur. Hafta sonu Kars’ta, birçok şehrimizde terör ve şiddet saldırılar devam etti. Türkiye 7 Haziran seçimlerini olgunlukla tamamlamışken, aynen 2011 seçimlerinden sonra da terör sarmalına sokmak istemişlerdi. Şimdi de varlığı aşikar.

 

'Ateşkes tabirini biz hiçbir zaman kullanmadık'

 

"Herkes ciddi sınavla karşı karşıyadır. 7 Haziran seçimlerine milli iradeden temsil meşruiyeti almak için gelen bütün partiler, bu tür açıklamada ortak tavır sergilemek zorundadırlar. Saldırıların gerekçesi olarak, baraj yapımı, yol yapımı ifade ediliyor. Bir kere Türkiye, egemenliği milletten alan hükümetler tarafından yönetilir. Bu hükümetler yol ve baraj çalışması yaparlar. Kimsenin tehdidiyle geri adım atmazlar.

"Ateşkes tabirini de biz hiçbir zaman kullanmadık. Eğer çözüm süreci bağlamında çatışmasızlıktan bahsediliyorsa, bunun da açıklamasını yaptık. Buna biri darbe vurmuşsa, silahlı grupların Türkiye’yi terk etme taahhüdünü yerine getiremeyenler vurdu. Bu zamandan beri biz bekledik. Ama bir taraftan da demokratikleşme çabalarından ödün vermedik. Şimdi de hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Ancak bu şekilde ifadelerle, ülkemizi, meşru hükümeti, Meclis’imizi, siyasi iradeyi tehdit eden yaklaşımlara da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

"Görüştüğümde HDP’ye de ifade edeceğim. Artık herkes şiddetle demokrasi arasında seçim yapma aşamasına gelmiştir ve uluslararası alanlarda da demokrasinin yanında olan herkes, Türkiye’nin takınacağı tavra destek vermek durumundadır. Biz bu tür tehdit ve şantajlar karşısında atılması gerken adımlardan hiçbir şekilde, bir adım dahi geri durmayacağımız gibi, kamu düzenin tesisi için her türlü tedbiri alırız. İlgili birimimizi toplantıya çağırdım, gerekli talimatlar yapılmıştır. Hiçbir şekilde teröre, şiddete izin verilmeyecektir."

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, gerilla güçlerinin büyük bir sorumluluk duygusu ve titizlikle çatışmasızlığa uyduğu belirtilerek, "Ancak Türk devleti ‘Ben devletim, bildiğimi yaparım’ diyerek ateşkese uymamış, sürekli çatışmalara yol açacak edimlerde bulunmuştur" ifadelerine yer verilmiş ve "Tüm barajların yapımını durdurma ve bunun için gerilla güçleri dahil her türlü imkanını seferber etme kararı alınmıştır" denmişti.

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