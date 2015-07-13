Demirtaş: Bizim kanaatimizce, KCK ateşkesin tümüyle bitmesi yönünde karar almadı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ateşkesin bittiği yolunda bir açıklama yapan KCK'nın "Bundan sonra tüm barajlar gerillanın hedefinde olacaktır" beyanına ilişkin olarak, "KCK'nin yaptığı açıklamadan da biz şunu anladık. Tümüyle ateşkesin bitmesi durumundan söz etmiyorlar bu açıklamada. Fakat ateşkes karşılıklı olmalıdır. İhlal eden askeri baraj yol yapımları durması gerektiği, durmazsa misilleme yapacağı diye okuduk biz" dedi.

"Yapılan açıklamaları biz de izliyoruz. 2,5 yıldır devam eden süreç boyunca gelinen en gerilimli aşamadayız" diyen Demirtaş, "Şimdi süreç var mı, ateşkes var mı onun kararını HDP olarak biz vermiyoruz" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Bülent Arınç'a ifade ediyorum’

Ben sayın Bülent Arınç'a net şekilde ifade ediyorum. Biz HDP olarak bütün kararlarımızı şu gördüğünüz binada alırız. Hiç kimse bizim adımıza karar almadı almazda. Fakat sen kendi partin için bunu söyleyebiliyor musun? Ben iddia ediyorum HDP genel merkezi dışında hiçbir yerde partim adına karar alınamaz.

Mesela sarayda sizin partiniz adına kararlar alınabiliyor mu alınamıyor mu?

Ateşkes bitti mi?

Yapılan açıklamaları biz de izliyoruz. 2,5 yıldır devam eden süreç boyunca gelinen en gerilimli aşamadayız. Biz çözüm sürecinin bir an önce kaldığı yerden değil daha ileri aşlamadan başlaması sonuçlanması gerektiğini düşünüyoruz hep.

Fakat süreç yoktur, taraflar yoktur, masa yoktur diyen biz değiliz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bunu söylemiştir. Şimdi süreç var mı, ateşkes var mı onun kararını HDP olarak biz vermiyoruz.

KCK'nin yaptığı açıklamadan da biz şunu anladık. Tümüyle ateşkesin bitmesi durumundan söz etmiyorlar bu açıklamada. Fakat ateşkes karşılıklı olmalıdır. İhlal eden askeri baraj yol yapımları durması gerektiği, durmazsa misilleme yapacağı diye okuduk biz.

‘Ateşin askerler tarafından açıldığı konusunda ciddi bulgular var’

Ardahan'da yaşanan olay kaygı verici. Yaşamını yitiren amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Yayın medyanın yazdığı gibi olayın gelişmediğini biliyoruz. Raporlara bakacağız. Partililerimiz ailelerle görüşmediler.

Ateşin askerler tarafından açıldığı konusunda ciddi bulgular var, bunları da paylaşacağız.

İmralı kendisi bir tecrittir. Kendisiyle istediğiniz kişilerin istediği kadar görüşmesine izin veriyorsunuz. Bunun adına da müzakere diyorsunuz. Bu olmaz. Ben öcalan'ın çözüm sürecine ciddi katkı sunabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Bunun yolu sadece HDP heyetinin gitmesiyle olmaz. Güvene dayalı müzakere süreci başlaması lazım.

‘RTÜK adayınız kim olacak?’

Bugüne kadar ki uygulamalara bakarak ifade ediyoruz. Sandalye sayısında eşitlik olursa kurayla belirleniyor. Fakat Meclis Başkanlığı kendi görüşüne de aykırı şekilde bizim HDP'nin desteğini açıklamıştı. Ama ne hikmetse kendi görüşünü inkar eden yaklaşım ortaya koydu. Biz kura çekerek bizim yada MHP'nin de olabilirdi. Ama görünen o ki AKP el altından MHP'yi destekleyerek, RTÜK üyeliğini MHP'ye armağan etmek istiyorum.

Biz daha çok daha önce partimizde üst düzey görevler de yapmış, uzun basın deneyimi olan sayın Filiz Koçali'yi aday göstermeyi düşünüyoruz.