Davutoğlu-Gülen görüşmesi için Abdullah Gül'den son yorum: Kapandı o iş!

Fethullah Gülen ile bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Gül'ün görüşmeden haberi vardı" sözlerini ikinci kez yalanlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin sorularına "Kapandı o iş" yanıtını verdi.

Öğle saatlerinde Beşiktaş’ın Dolmabahçe’deki yeni stadına gelen Abdullah Gül’ü, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve kulüp yetkilileri karşıladı. Fikret Orman ve kulüp yetkilileriyle stadı gezen Gül, stadın son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplamak istemeyen Abdullah Gül, basın mensuplarının Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Fethullah Gülen’le görüşmesiyle ilgili ısrarlı sorularına “Kapandı o iş” karşılığını verdi. Kulüp yetkilileriyle tokalaşan Gül, daha sonra stattan ayrıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini, Abdullah Gül'ün de bundan haberdar olduğunu söylemişti.