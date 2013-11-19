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Davutoğlu, 'Gezi ile onur duyduğu' ifadesini içeren haberleri yalanladı

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Gezi eylemleriyle ilgili olarak 'Onur duydum' şeklindeki sözlerinin farklı değerlendirildiğini söyledi

19 Kasım 2013 23:06

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'deki bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, haberlerde yer aldığı şekliyle "Gezi'den onur duyuyoruz" şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.
Davutoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, ABD'de Brookings Enstitüsü'ndeki konuşmasının yanlış değerlendirildiğini belirtti.
 
Davutoğlu mesajında şunları kaydetti:
 
"ABD'de Brookings’te yaptığım konuşmanın Türkiye’de farklı değerlendirmelere neden olduğunu gördüm.
Ben daha önce yurtiçinde ve yurtdışında Gezi eylemleri sonrası ne söyledi isem yine aynısını söyledim.
İlgili haber başlığındaki gibi 'Gezi'den onur duyuyoruz' şeklinde bir ifadem olmadı.
Gezi protestolarını Ortadoğu'daki eylemlerle karşılaştıran bir soruya karşı Türk demokrasisinin geldiği yere işaret ettim.
Türkiye ifade ve basın özgürlüğü konularında hiçbir Avrupa ülkesinden geri değildir.
Benim gurur duyduğum Gezi eylemi değil, bu konularda ülkemizde Avrupa standardının sağlanmış olmasıdır.
Kimse oradaki konuşmamdan farklı anlamlar çıkarmaya çalışmasın.
Benim oradaki ifadelerimi tam bilmeden amacı belli haberler üzerinden yapılan erken yorumları da sahiplerinin tekrar değerlendirmesi gerekir."

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