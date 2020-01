Davutoğlu: Fransız sömürgeciliğini konuşmaya başlarız

T24

Reform İzleme Grubu'nun (RİG) 24. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının ardından, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin basın toplantısı düzenledi.Bir basın mensubunun, Fransızların oluşturacağı bir tarih komisyonunu olumlu karşılayacağı yönünde açıklamaları bulunduğunu belirterek, halen böyle düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin Türkiye ziyaretinin çok başarılı geçtiğini söyledi.Bu ziyarette muhatabına Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ermenistan ziyaretindeki mesajlarını hatırlattığını ifade eden Davutoğlu, Türkiye'ye başka bir ülkeden mesaj vermenin doğru olmadığını söylediğini, ''konuşulacak bir şey varsa açık açık konuşuruz'' dediğini kaydetti.Davutoğlu, 2005 yılında yaptıkları teklifi yeniden gündeme getirdiklerini ve kim istiyorsa adil bir hafıza çerçevesinde, ortak tarih komisyonu çerçevesinde bütün arşivleri açmaya hazır olduklarını belirttiğini aktardı.Juppe'nin de bunu ilgili taraflara ileteceğini kaydettiğini anlatan Davutoğlu, ancak bir ay geçmeden yaşananların, Juppe'nin benimsediği ifade özgürlüğü ve tarihin araştırılarak çözüme kavuşturulabileceği görüşüne karşı, Fransa'da dogmatik bir zihniyetin devreye girdiğini gösterdiğini söyledi.Davutoğlu, ''Bu anda da benim değerli dostumdan beklentim ki buna da eminim, ifade özgürlüğüne sahip çıkmasıdır'' dedi.Bu konu kamuoyuna mal olmadan muhataplarıyla bunun doğurabileceği sonuçları konuştuklarını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:''Sayın Juppe'ye ben saygı duyuyorum. Ankara'da benimsediği bu fikrin bugün için de geçerli olduğunu ve bunun Fransız Meclisi'ne anlatılması durumunda Türkiye'nin her zaman tarihi, ortak ve ayrı ayrı arşivleri açarak araştırmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Esas tarihle yüzleşmek budur. Biz yüzleşmeye hazırız. Ama eğer bu yüzleşme imkanı verilmez ve bir dogma oluşturulursa gittiğimiz her ülkede Fransız koloniciliği, sömürgeciliği üzerine konuşmaya başlarız. Bütün Afrika'da. Bunun da bilinmesi lazım. Tarih açılacaksa maalesef sonuçları hiçbir açıdan doğru olmaz. Fransa'da konuşamayacağımız gerçekleri dünyanın her yerinde konuşmaya başlarız.''