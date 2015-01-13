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'Davutoğlu Fransa'ya özel olarak davet edilmedi, Hollande'ın öpmemesi tavırdı'

Davutoğlu’nun Fransa tarafından özel olarak davet edildiği belirtilmişti

13 Ocak 2015 09:50

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Paris’teki yürüyüşe katılması Türkiye’nin IŞİD politikasına yönelik tepkiyi engellemedi. Davutoğlu, Almanya’da IŞİD politikasını eleştiren sorularla karşılaştı. Alman yetkililer, sınırdaki önlemlerin artırılmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Paris’e gelen bütün liderleri öperek karşılarken Davutoğlu’nu öpmemesi, ‘tavır’ olarak yorumlandı. Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğu günlerde dünya basını liderlerin kortejinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yer almasını eleştirirken, Elysee Sarayı’ndan Türkiye’ye özel bir davet gelmediği öğrenildi. Kaynaklar, davetin genel olduğuna işaret etti. Daha önce Davutoğlu’nun Fransa tarafından özel olarak davet edildiği belirtilmişti.

Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğu günlerde dünya basını liderlerin kortejinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yer almasını eleştirirken, Elysee Sarayı’ndan Türkiye’ye özel bir davet gelmediği öğrenildi. Kaynaklar, davetin genel olduğuna işaret etti. Davutoğlu’nun başbakanlığı konusunda dünya arenasında önemli sınav verdiği ziyarette temasları sınırlı kaldı. İsrail ile “One minute” kriziyle başlayan Davos oturumuna yıllar sonra yeniden gitmeye hazırlanan Davutoğlu’nun Netanyahu ile yan yana durmamaya özen gösterdiği öğrenildi.

Davutoğlu’nun kısa Paris ziyareti sırasında Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ve Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile kısa süreli sohbetler yaptığı belirtildi. Liderlerin yürüyüşü sırasında ise Davutoğlu’nun yeri, AB üyesi ülkelerden oldukça uzağındaydı. 50’yi aşkın liderin kortejinde koruması yanında olan ve kolunu bırakmayan tek lider de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, davet ettiği liderleri öperek karşılarken, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun elini sıkmakla yetindi. Bu görüntüler, Fransız basınında Hollande’ın Davutoğlu’na mesafeli yaklaşımı olarak yorumlandı.

Paris’te yaklaşık 2 milyon ve Fransa genelinde 3.7 milyon kişi özgürlük için yürürken, hiçbir olay çıkmadı. Buna karşın Fransa güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Son verilere göre Fransa’da alarm durumu devam ediyor ve şehirde 10 bin ek güvenlik konuşlandırılacak. Bu ek güvenliğin 5 bini Yahudi okullarını korumakla sorumlu olacak. Fransa, hapishanelerde de İslamcı tutukluları birbirinden ayrı tutma kararı aldı. Bunun en büyük gerekçesi olarak da saldırgan Cherif Kouachi’nin Coulibaly ile hapishanede tanışması gösterildi.

 

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