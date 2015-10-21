Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Emeklilere 240 lira taksitle ev alma imkâni sağlayacağız" dedi. Davutoğlu, "Bankalara anlaşma yapıyoruz, emekliler yılda en az 300 TL promosyon almaya başlayacak" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Emekliler Derneği'nde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

2002 öncesinde emekliler hastane kuyruklarına girerdi, daha vahimi bu ülkede 2001 krizinde devlet emekli maaşını ödeyecek mi sıkıntısı yaşandı. Bu ülkeyi ne IMF'ye ne de herhangi bir uluslararası kuruma muhtaç etmeyeceğiz. 2012 yılından beri bizim azimle yürüttüğümüz çalışmalar bir daha bu milleti kimseye muhtaç etmemek içindi. Bir daha o günlere dönmemek için istikrar ve huzurun olması gerekiyor. 7 Haziran sonrası ülkeyi büyük bir boşluğa düşürmemek için azim ettik. Ama bu süreçte hiç kimse acaba 2 ay sonra ne olacak diye düşünmedi, çünkü bize güveniyorlardı.

Terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye üzerinde operasyonlar yapanlara adeta bir ders niteliğinde bir an yaşandı dün Van'da. Ezan okunurken konuşmama ara verdiğimde ezan bittiğinde 10 bin kişi tek bir ağızdan İstiklal marşını okudu. Yine Diyarbakır'da 4 küçük çocuğumuzun al bayrağımızı öperek yerine asması bu milletin asla ve asla bölünmeyeceğini gösterdi.

1 Mayıs'ı emekçilerimize bir bayram olarak tatil yaptık.

"Maaş kuyruklarına son verdik"

Maaş kuyruklarına son verdik, emeklilere evlerinde maaş vermeye kadar kolaylıklar geldi. Verdiğimiz her söz hiçbir vakit kaybetmeden hayata geçirilecek.

Bankalara anlaşma yapıyoruz, emekliler yılda en az 300 TL promosyon almaya başlayacak.

Şimdi yapacağımız bütün emeklilerimize ayda yüz lira, yılda 1200 lira daha ek ödeme yapmak.

Şimdi yapacağımız bütün emeklilerimize ayda yüz lira, yılda 1200 lira daha ek ödeme yapmak. Bu ülkede kimsesiz hiçkimse kalmayacak. Emekliye 240 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız.