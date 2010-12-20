-DAVUTOĞLU: DEMOKLAS'IN KILICI GİBİ SALLANMASINA İZİN VEREMEYİZ TBMM (A.A) - 20.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sözde Ermeni soykırım tasarılarının, Türkiye - ABD ilişkileri üzerinde Demoklas'ın kılıcı gibi sallanmasına izin veremeyeceklerini belirterek, ''Bu çerçevede Sayın Başbakanımız, Sayın Obama'ya bugün bir mektup gönderdi'' dedi. Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini değerlendirdi. ABD ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getiren Davutoğlu, bu ilişkiyi, kuru, jeopolitik, stratejik işbirliği kavramlarının ötesine taşımak istediklerini söyledi. Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın, TBMM'de model ortaklık kavramını ortaya attığında, bu kavramın içinin doldurulması için Türkiye ile ABD arasında sadece askeri değil, ekonomik ilişkilerinin de geliştirilmesi gerektiğini her düzeyde vurguladıklarını belirtti. Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın, muhataplarıyla iki ülke ilişkilerinin ekonomik geleceği konusunda ortak bir komite oluşturduklarını belirtti. Son günlerde, tekrar Türkiye'yi hedef alacak şekilde sözde soykırım tasarılarını gündeme getirme çabalarının bulunduğuna işaret eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özellikle ABD Temsilciler Meclisinin kapanışına yakın bir dönemde, baskın bir girişimle bu kararı Temsilciler Meclisinin Genel Kuruluna getirme çabası, geçtiğimiz cuma günü yaşandı, yarın da bu çabayı sürdürme konusunda bazı girişimlerin olduğunu biliyoruz. Bu konuda ilk haberler bize ulaşır ulaşmaz, hem Washingonton Büyükelciğimiz oradaki muhatapları nezdinde hem de ben Sayın Clinton ile doğrudan temas kurarak gerekli uyarılarda bulunduk. Biz artık bu tasarıların, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde Demoklas'ın kılıcı gibi, bu ilişkilerimizin üzerinde sallanmasına izin veremeyiz. Bu çerçevede Sayın Başbakanımız da Sayın Obama'ya bugün bir mektup gönderdi. Bu iftiralar karşısında, bu hafıza dayatmaları karşısında Türk milleti, ulusal onurunu korumaya kararlıdır. Yüce Meclisimizin de bu konuda her zaman gösterdiği duyarlılığı göstereceğinden eminim.''