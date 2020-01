Davutoğlu: Demirtaş sohbet sınavından bile geçemez, gitsin başka mahallede oynasın!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisiyle ilgili, "Rakip olarak kendisini meydanlarda görmekten memnunuz. Bundan iyisi dostlar başına. Bizim için kolay lokma" yorumunu yaptığı Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Onun için o yüzde 13 alıyor, biz yüzde 41 alırız. Demirtaş sohbet sınavından bile geçemez. Ben onu biliyorum, onun arkasından senaryo yazanları biliyorum. Gitsin başka mahallede oynasın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Bir kilo toz, bir Toros. Üç kilo toz, bir minibos. Beş kilo toz, bir otobos" sözlerini de değerlendiren Başbakan Davutoğlu, "Biz bir tek toz biliriz o da memleketimizin tozu toprağıdır. Sayın Bahçeli'nin tozla ilgisi nedir onu da bilemeyiz" diye konuştu.

1 Kasım seçimleri sonrasında Meclis'te 5. parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Davutoğlu, "Bahçeli bizim çıkaracağımız milletvekilleri üzerinden 5. parti hesabı yapıyor. Bir 5'inci parti çıkarsa MHP'nin içinden çıkar" ifadelerini kullandı.

"90'lı yıllara dönmek isteyen PKK'dır"

Show TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Gençler için önemli katkılarda bulunacağız. Destekler veriyoruz. İş ve aş olunca da eş kalıyor geriye. İnsandan kopanlar bu eş çağrısını yanlış yere çekmişler.

Biz bir tek toz biliriz o da memleketimizin tozu toprağıdır. Sayın Bahçeli'nin tozla ilgisi nedir onu da bilemeyiz. Biz faili meçhulleri bitirdi. Bizim Van'da söylediğimiz çok açık. Bu beyaz Toros tartışmaları etrafında, bir kaşık suda fırtına kopar; bu kadar yüzsüzlük olur. O toz hikayesi nereden? Bu PKK ile derin yapılar arasındaki o ilişkiden geliyor. 90'lı yıllara dönmek isteyen PKK'dır.

"Bir 5'inci parti çıkarsa MHP'nin içinden çıkar"

Sayın Bahçeli, "hayır" diye diye üzerinde oluşan algıyı üstünden atmak istiyor. Sayın cumhurbaşkanımızın her birimizde olduğu gibi bende de ayrı bir yeri vardır. Kimse de üstümüzden atmak veya vesayet gibi bir şey söyleyemez. Cumhurbaşkanı'nın her her AK Partilinin gönlünde yeri ayrıdır. Cumhurbaşkanı siyasi tartışmaların üzerindedir. Sayın Bahçeli kendi partisine baksın.

Bu sefer tek başımıza iktidar olacağımızı düşünüyorum. Sayın Bahçeli partisinin bölünme ihtimallerinden kaçıyor. Bahçeli bizim çıkaracağımız milletvekilleri üzerinden 5. parti hesabı yapıyor. Bir 5'inci parti çıkarsa MHP'nin içinden çıkar. Böyle bir şey olamaz. Herkes parti kurar, 5'inci değil 55'inci kurar. Ama AK Parti içinden böyle bir spekülasyona müsaade etmeyiz. 3'ncü seçim de olmaz. Dediğim gibi tek başımıza iktidar olacağımızı düşünüyorum.

Eleştiri varsa demek ki demokrasi vardır. Bir ülkede Başabakan bu kadar eleştiriliyorsa demokrasi vardır. AK Parti kurulurken sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı bir söz vardı "Biz lider oligarşisine karşı ortak aklı harekete geçireceğiz" demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın olağan üstü kongremizde de "ben emanetçi bir başbakan istiyorum" demişti. Cumhurbaşkanı özgün düşüncelere sahip olduğumu bilir. Bu işe girmişsem beni tanıyanlar iyi bilir ki çıktığım yoldan geri dönmem.

"Demirtaş sohbet sınavından bile geçemez, gitsin başka mahallede oynasın!"

(Demirtaş) Onun için o yüzde 13 alıyor, biz yüzde 41 alırız. Demirtaş sohbet sınavından bile geçemez. Ben onu biliyorum, onun arkasından senaryo yazanları biliyorum. Gitsin başka mahallede oynasın.

Tarihi nehre benzetirsek biz içinde akıyoruz. 21 yükselen ülkesi Türkiye olacak. Türk halkı 2001'in borç dilenen ülkeyle mi karşı karşıya yoksa G20 dönem başkanı olan bir ülkeyle mi? Geldiğimizde 15 yıl içinde bu tez kendini ispat etti. Ben haddimi bilirim, tarihi ben şekillendirmiyorum. Önemli olan tarihin akışını doğru anlamak.

Eleştirilere kızmıyorum, soğukkanlı karşılıyorum. Ben "yaramaz çocuklar" demedim aynı şeyi söylüyorum DEAŞ kötü bu ortamı kullandı. Aynı şeyi PKK için söylüyorum. PKK ne kadar nankör, hain ise DEAŞ da öyledir. Birbirimizin ne dediğini anlamaya çalışmazsak siyaset yapamayız. Yüzlerce kez söyledim, tekrar söylüyorum, kulakları duymuyor ama: DEAŞ Türkiye için tehdittir, İslam için tehdittir, bizim düşmanımızdır. Benden böyle bir şey çıkar mı? İnsanı isyan ettirecekler.

"Onların iktidar olma kaygıları yok, benim olduğu için son ana kadar halkla buluşacağım"

(Fuat Avni'nin 'saldırı olacak' açıklamaları) Terör örgütleri hayatın normal seyrini değiştirmeye çalışırlar. Şanlıurfa'da bir miting yaptık Paralel yapıya ait olduğu bilinen Fuat Avni denilen şey "mitingde bomba patlayacak" dedi. Kayseri mitingi için de söyledi aynı hesap. PKK, DEAŞ, Paralel yapı tedirginlik doğurmak istiyor.

(Seçim mitingleri) Onların iktidar olmak gibi bir kaygıları yok. Tek parti olmak veya olmamak arasında bir çizgideyiz. Bu durumun farkındayız. Nihayet benim yüzde 44 ile 45 almam arasında çok fark var. Onlar için yok. Son ana kadar meydanlarada olacağım, halkla buluşacağım.

(Koalisyon görüşmeleri) İlk günden beri söyledim, çıkın açıklayın. Ağzımdan çıkan her sözden pişman değilim. Bir de devlet sırrıysa nasıl açıklarsınız. Ben koalisyon görüşmeleri yaptığımız zaman sayın Kılıçdaroğlu'na güveniyordum. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'yla rahatça konuşabilir miyim? Çıksın açıklasın, Bahçeli de açıklasın. O üzülür, ben üzülmem. Eğer yanlarında bir dinleme kayıtları varsa çıkıp onu da dinletsinler. Birbirimize güvenemeyecek durumdayız. Sayın Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye söylüyorum eğer bir gün bana bir sır verirlerse, karşımda ayna varken kendime dahi söylemem.

(Oslo iddiaları) Safsata, yok öyle bir şey. Biz Oslo'da görüşmedik demiyoruz. Fakat anlatıldığı şekilde bir görüşme yok. Ama böyle bir anlaşma yok. Diğer görüşmelerde, çözüm sürecinde vardı. O da silahların bırakılması.

"Ya PKK olacak ya Türk Silahlı Kuvvetleri; silahları bırakacaklar, 2 tane silahlı yapı olmaz"

Siyasette hatalar da yapılır. İnsanoğlu hata da yapar, bunları tartışabiliriz. Ama AK Parti ilkesel bir hata yapmadı. Bakın gecemiz bir, gündüzümüz bir halktan oy istiyoruz. Bizim arkamızda silahlı bir gücümüz yok. Pensilvanya gibi bir gücümüz de yok. Bunlar ise devletin meşru gücü varken, paralel yoları tercih ettiler. Bunları yapmadan önce bir sorun yoktu. Kendi güç odaklarını kurmaya çalıştılar. "Hesabı biz vereceğiz, politikaları onlar belirleyecek" böyle bir şeye müsaade edemeyiz. Dini cemaatse dini cemaatliğini bilecek. Hayır işiyse hayır işi, eğitimse eğitim. Yargıyı belirleyeceğim, KPSS sorularını çalıp bürokrasiyi belirleyeceğim diyene, yetkiyi nereden alıyorsun diye sorduk. Ya PKK olacak ya Türk Silahlı Kuvvetleri. Silahları bırakacaklar, 2 tane silahlı yapı olmaz.

(Ankara katliamı) Bu konuda savcının verdiği bilgi dışında benim bir şey söylemem doğru değil.

(Seçmen neden AKP desin?) 13 yıllık bir güçlü hikayesi var arkamızda. Vizyon sunan tek parti biziz. Biz tek parti iddiasıyla buradayız. Vaatlerimiz var. CHP istediği kadar vaat versin. Tek başımıza iktidara gelirsek, vaatlerimizi gerçekleştiririz.

(Esad'lı geçiş) Varil bombaları kullanmaya başladığından beri, Esad'la bir çözümün olamayacağı gördük. Esad'ın ülkesine barış getirmesi imkansızdır. Halep'i, Şam'ı biz mi bombaladık?