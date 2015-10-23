Demirtaş'tan Davutoğlu'na: Madem milleti evlendiriyorsun; siyaseti bırak, izdivaç programlarına çık!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "Eş lazım dediğinizde önce anne babanıza gideceksiniz. İnşallah onlar size hayırlı bir eş bulacak. Bulamazsa bize başvuracaksınız" şeklindeki ifadeleriyle ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ona küçük bir tavsiyem var. Bence siyaseti bırak. Şu evlilik, izdivaç programlarına çık artık. Madem milleti evlendiriyorsun. Bari kendini bu siyaset arenasında yıpratma. Vallahi yakışır da. Eş bulamayanlara sayın Ahmet Davutoğlu eş buluyor desinler çok daha başarılı olur, hayırlı bir iş yapar" dedi.

Muş'ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ben aslında Ahmet Hocayı seviyorum. Kıyamıyorum ha gerçekten. Onu bu zulümden kurtarmak için sürekli çalışıyoruz. Biz oyumuzu arttırırsak o da kurtulacak bu zulümden. O da cumhurbaşkanının elinde perişan oldu" diye konuştu.

Sandık güvenliğine değinen Demirtaş, "Biz zorla baskıyla tehdit ile kimseden oy istemiyoruz. Almayız da kimse de korkarak gidip oy vermesin. Herkesin bir cesareti, haysiyeti var. Vallahi insanlar korku ile oy verseydi AKP'nin oyu yüzde 95 olurdu. Yalan mı? Onlardan çok korkutan tehdit eden var mı? Ama bak alamıyorsun. İnsanlarımız, hele seçim dönemlerinde Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Dünyanın parasını döktünüz yine de biz sizi iktidardan düşürdük. Kendilerini dev aynasından görüyorlar. Aynadan baktıklarında zannedersiniz padişah görüyorlar. Biz öyle görmüyoruz. Sayın Davutoğlu kendisini dev aynasından görebilir ama biz gerçeğini görüyoruz" diye konuştu.

"Bu devletin haini değil, sahibiyiz; özgürlük uğruna mücadele eden bir halkız"

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Şanlıurfa mitinginde gençlere seslenip, ailelerinin eş bulamamaları halinde kendilerinin eş bulacakları yönündeki açıklamalarına değinen Demirtaş, "Ona küçük bir tavsiyem var. Bence siyaseti bırak. Şu evlilik, izdivaç programlarına çık artık. Madem milleti evlendiriyorsun. Bari kendini bu siyasetarenasında yıpratma. Vallahi yakışır da. Eş bulamayanlara sayın Ahmet Davutoğlu eş buluyor desinler çok daha başarılı olur, hayırlı bir iş yapar" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Bu devletin haini değil, sahibiyiz. Bu vatanın haini değil, sahibiyiz. Terörist değil, özgürlük uğruna mücadele eden bir halkız. Kan, göz yaşı istemedik. Sürekli barış sloganları ile çalıştık. Bu çizgimizden parti olarak şaşamadık. Kimin ne dediğine bakmayın. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi haline gelmiştir. Herkesi seferberlik halinde sokak sokak dolaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.