Demirtaş: Rakip olarak Davutoğlu'ndan memnunum, kolay lokma

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan memnun olduğunu söyledi. Demirtaş, "Rakip olarak kendisini meydanlarda görmekten memnunuz. Bundan iyisi dostlar başına. Bizim için kolay lokma. Bir söylediği bir söylediğini tutmayan, ne söylediğini bilmeyen, siyasetin s'sinden bile anlamayan, halkın duygu ve düşünceleriyle alakası olmayan bir siyasi parti genel başkanı" dedi.

HDP lideri Demirtaş, partisinin Küçükçekmece’de düzenlediği İstanbul 3. bölge kahvaltı etkinliğine katıldı. Program Ankara’da hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Neden seçim mitingi yapmadıklarını anlatan Demirtaş, “Daha Ankara katliamının taziyesini yüreğimizde taşırken daha mezarlarımızın toprağı kurumamışken coşkulu büyük sevinçli mitingler yapabilecek ruh hali de yok halkımızda. Bu normaldir. Taziyesi olan bir toplumuz. Her gün cenazelerin Türkiye’nin her tarafına gittiği bir toplumuz. Böyle bir ortamda neşeli bir seçim mitingi kampanyası yürütmek de mümkün değil. Biz yapamıyoruz. Yapabilenler yok mu? Var tabii ki. Örneğin ülkenin Başbakan’ı. Bizi miting yapamamakla suçluyor. Özrü, suçlaması kendi kabahatinden büyük. Dehşet bir şey. Bu ülkede muhalefetin neden miting yapmadığını ya da yapamadığını ya anlamaktan uzak ya da anlıyor da kendini anlamazlığa veriyor.

"Kendini hep muhalefet lideri gibi gördü"

İktidarı sert sözlerle eleştiren Demirtaş, şöyle devam etti: “Bütün suç sizindir sizin. Şu an da ülkenin içinde bulunduğu şu kan revan ortamından siz sorumlusunuz. Sayın Davutoğlu’na sürekli başbakan olamadın olamadın dedim diye galiba o da hiç başbakan olduğunu idrak edemedi. Çok söyledik bunu galiba o da kendini hep muhalefet lideri gibi gördü. Hiçbir zaman başbakan olduğunu ve ülkede olup bitenden sorumlu olduğunu idrak edemedi. Konuşmalarını bir dinleyin zannedersiniz ki biz iktidardayız, halka hesap vermek zorundayız. Kendisi muhalefette sürekli bizden hesap soruyor. Ne diyelim yani işin doğrusu ülkemizde bu acılar olmasa biz kendisinden memnunuz. Rakip olarak kendisini meydanlarda görmekten memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Bunlar iyisi dostlar başına. Bizim için kolay lokma. Bir söylediği bir söylediğini tutmayan, ne söylediğini bilmeyen, siyasetin s'sinden bile anlamayan, halkın duygu ve düşünceleriyle alakası olmayan bir siyasi parti genel başkanı. Şahsen benim itirazım olmaz. Kolay lokma bizim için. Ama ülke için kökü zarar. Biz böyle bir adama ülkeyi teslim etmişiz.”

Davutoğlu’nu eleştiren Demirtaş, “Sınıf başkanlığı yapamayacak birine 80 milyonluk ülke teslim edilmiş durumda. Sınıf başkanlığı yapamaz, bir sınıfı yönetemez. Onu hangi sınıfın başına başkan olarak getirseniz sınıfta kavga çıkar. 80 milyonluk ülke aylardır buna teslim işte. Ne güvenliği sağlayabiliyor, ne huzuru sağlayabiliyor. Ne kamplaşmayı, kutuplaşmayı önleyebiliyor, ne barış adına bir adım atabiliyor, ne de inisiyatifi var. Saraydan habersiz sokağa çıkamıyor. Şimdi bu Başbakan çıkmış bizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.