Şanlıurfa'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "DAİŞ ne kadar nankörse, ne kadar hainse, ne kadar alçaksa, PKK da o kadar alçak, o kadar hain, o kadar korkaktır" diye konuştu.

Van'da yaptığı konuşmanın arkasında olduğunu vurgulayan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van'da ne dediysem geçen gün arkasındayım. 90'lı yılların terörüne de, 90'lı yılların JİTEM'ine de bu halkı teslim etmeyeceğiz. Allah şahit, kim 90'lı yıllara dönmek isterse onun karşısında çelik bir iradeyle duracağız, demir gibi tek bir yumruk olarak duracağız.

Kim 90'lı yıllarda olduğu gibi aynı mantıkla insan hak ve hürriyetlerini yok sayarsa onların karşısında da duracağız. Ama 90'lı yıllarda olduğu gibi terör çeteleri kuranların da karşısında duracağız. Dediklerim terörün ve teröre sırtını dayayanların zoruna gitmiş.

Çünkü onlar 90'lı yılları özlüyorlar. İsterler ki daha çok Kürt genci ölsün, daha çok Türk genci ölsün de Türklerle, Kürtler, Araplar birbirine girsin.

DAİŞ ne kadar nankörse, ne kadar hainse, ne kadar alçaksa, PKK da o kadar alçak, o kadar hain, o kadar korkaktır."