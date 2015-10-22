Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, devletle ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağı güvensiz bir muhatap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP hükümetinin Oslo ve İmralı görüşmelerinde vaatlerde bulunduğuna dair belgeleri gördüğü yönündeki açıklamalarını eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletle ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağı güvensiz bir muhatabımız olduğunu anladık" dedi.

AKP hükümetinin Oslo ve İmralı'da yapılan görüşmelerde PKK'ya vaatlerde bulunduğunu ve bu toplantılara dair belgeleri gördüğünü belirten Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında, "Oslo’da da İmralı’da da vaatlerde bulundular. Niye tutanakları açıklayamıyorlar? Kandil ‘bize söz verdiniz açıklayın’ diyor. Açıklasınlar hangi sözleri verdiklerini. Benim gördüğüm bazı belgeler var. Bu kadarını söyleyeyim. Bazı taahhütler var, halka bunları açıklayamıyorlar ve onların altında eziliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

48 yerel televizyonda yayınlanan 'Anadolu Soruyor' programında soruları yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Devletle ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağı güvensiz bir muhatabımız olduğunu anladık. Gerek olursa görüşürüz, ama bir daha bu kadar açık yüreklilikle konuşur muyum? Sokulduğumuz yerden bir daha sokulmayız. Kılıçdaroğlu'na görüşmelerle ilgili paralel çevrelerin sızdırdığı sufleler, nihai olarak da belgeler doğru değil. Suriye konusunda bütün bu yıkımı yapan zalime kimse ağzını açmıyor da bu zalimden kaçanlara bağrını açan Türkiye eleştiriliyor."