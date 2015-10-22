T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, devletle ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağı güvensiz bir muhatap!

"Gerek olursa görüşürüz, ama bir daha bu kadar açık yüreklilikle konuşur muyum?"

22 Ekim 2015 23:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP hükümetinin Oslo ve İmralı görüşmelerinde vaatlerde bulunduğuna dair belgeleri gördüğü yönündeki açıklamalarını eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletle ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağı güvensiz bir muhatabımız olduğunu anladık" dedi.

AKP hükümetinin Oslo ve İmralı'da yapılan görüşmelerde PKK'ya vaatlerde bulunduğunu ve bu toplantılara dair belgeleri gördüğünü belirten Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında, "Oslo’da da İmralı’da da vaatlerde bulundular. Niye tutanakları açıklayamıyorlar? Kandil ‘bize söz verdiniz açıklayın’ diyor. Açıklasınlar hangi sözleri verdiklerini. Benim gördüğüm bazı belgeler var. Bu kadarını söyleyeyim. Bazı taahhütler var, halka bunları açıklayamıyorlar ve onların altında eziliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

48 yerel televizyonda yayınlanan 'Anadolu Soruyor' programında soruları yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Devletle ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağı güvensiz bir muhatabımız olduğunu anladık. Gerek olursa görüşürüz, ama bir daha bu kadar açık yüreklilikle konuşur muyum? Sokulduğumuz yerden bir daha sokulmayız. Kılıçdaroğlu'na görüşmelerle ilgili paralel çevrelerin sızdırdığı sufleler, nihai olarak da belgeler doğru değil. Suriye konusunda bütün bu yıkımı yapan zalime kimse ağzını açmıyor da bu zalimden kaçanlara bağrını açan Türkiye eleştiriliyor."

ETİKETLER

ahmet davutoğlubaşbakankemal kılıçdaroğluimralıoslo

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Oslo’da da İmralı’da da vaatlerde bulundular, ben bazılarını gördüm, taahhütlerinin altında eziliyorlar!

"PKK bizi kandırdı" diyorlar, o zaman derhal görevi bırakacaksın!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24