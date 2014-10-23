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Politika

Davutoğlu: Çözüm sürecinde diğer taraftan da adımlar atılırsa istenilen noktaya gelinebilir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, çözüm sürecindeki son durumu değerlendirdi

23 Ekim 2014 10:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sürecin tek taraflı yürümüyeceğinin altını çizerek, "Diğer taraftan da adımlar görmeliyiz" şeklinde konuştu. "Birkaç ay içinde istenilen noktaya gelinebilir" diyen Davutoğlu’nun ortaya koyduğu şart ise, herkesin üzerine düşeni yapması. 

Arap medyasına röportaj veren Davutoğlu, "Sürecin muhattapları olan kesimler üzerine düşeni yaparsa birkaç ay içinde istenilen noktaya gelinebilir" dedi.

Davutoğlu, "Önemli olan kamu düzeni ve istikrarının korunmasında herkesin mutabık kalması ve sürecin işletilmesidir" dedi.

Irak ve suriye'deki çatışma ortamına da değinen Başbakan, bölgedeki bir çok çatışmanın sebebinin etnik ve mezhepsel olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi de dile getiren Davutoğlu, "Başkaları isteyebilir ancak biz komşu olarak Irak veya Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz" dedi.

Davutoğlu’nun açıklamalarından diğer satır başları şöyle: 
"Kürtlere yardım edebilmemizin sebebi Kürtlerin kendi bölgelerinde yönetimi idame edebiliyor, kontrol edebiliyor olması.

Çözüm Süreci'nden rahatsız olan gruplar var. Son olarak Kobani'de yani Ayn el-Arap'taki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de kargaşa çıkarmak isteyen gruplar oldu.

Bizim hükümetimiz hiçbir zaman Suriyeli kardeşimizi bir yük gibi görmedi, Onlar muhacirdir, biz ensarız.

Şimdi hep beraber bölgede kalıcı bir barışı inşa etmenin yollarını denemeliyiz.

Hep beraber gelelim bu bölgeye yeni bir şekil verelim ama sadece şu mezhepten diye kimse bir zalimi desteklemesin, sadece benim ırkımdan diye kimse bir zalime sahip çıkmasın..."

 

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