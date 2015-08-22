'Davutoğlu, CHP ve MHP'den bazı milletvekillerine bakanlık teklif edecek'

Seçim hükümetinde HDP ile tek başına yan yana görüntü vermek istemediği belirtilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ve MHP ’ye, “Ya seçim koalisyonu kurup Meclis kararıyla seçime gidelim ya da seçim hükümetine bakan verin” çağrısından sonra yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP MYK’nin önceki günkü toplantısında, nasıl bir yol izlenebileceği masaya yatırıldı. MYK’de, seçim hükümetine her partinin milletvekili sayısına göre bakan vermesi gerektiği dile getirilirken, “CHP ve MHP, geçici Bakanlar Kurulu’na bakan vermeyeceklerini açıklamış olabilir. Bu açıklamaların bir önemi yok. Anayasa gereği seçim hükümetindeki bakanları belirleyecek olan başbakanın tüm partilerin kontenjanı kadar isme bakanlık teklifinde bulunması gerekiyor.

'Muhaliflere gidebilir'

Teklifi kabul edip etmemeleri o isimlerin takdirinde. Eğer kabul etmezlerse yerlerine bağımsız bakanlar atanır” değerlendirmesi yapıldı.

MYK’da yapılan bu değerlendirmeler kapsamında Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini seçim hükümetini kurmakla görevlendirmesi durumunda CHP, MHP ve HDP’den belirlediği isimlere bakanlık teklifi götürecek. CHP’ye 5, MHP ve HDP’ye ise 3’er bakanlık düşüyor. AKP kulislerinde, HDP’den Celal Doğan ve Mithat Sancar, CHP’den Gürsel Tekin ve Engin Altay, MHP’den Oktay Vural’a bakanlık teklifi götürülebileceği konuşuluyor.