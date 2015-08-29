Davutoğlu cevapladı: Türkeş'e AKP'den davet götürülecek mi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlık teklifini kabul eden ve Başbakan Yardımcılığı'na atanan MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in AKP'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin olarak, "Böyle bir şeyi siyasi saygıya uygun görmem. Türkeş AK Parti’ye geçmek için ‘evet’ demedi. Alternatifini düşünerek o kararı almadı" dedi.

Kabineyi açıkladıktan sonra Habertürk-Show TV ortak yayınına katılan Davutoğlu’nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Türkeş’e mektup yazana kadar hiçbir görüşmem olmadı. Türkeş’i daha önceden tanıyorum. Birçok toplantıda beraber olduk. Aile geçmişini de siyasi kariyerini de bilirim. ‘Evet’ cevabını vermesi beni şaşırtmadı. ‘Evet’ dedikten sonra bir telefon görüşmemiz oldu ve teşekkür ettim. Sonraki gün bir araya geldik. Açık yürekliliğini bilirim. Türkeş bence içinden gelen sesi dinledi. ‘Bu bir devlet görevidir. Şuan bunu yapmazsam ileride bunu yapamam’ dediğini düşünüyorum. ‘Hayır’ diyen herkese şaşırdım. Onları tanıdığım kadarıyla tercih kararlarına şaşırdım. Levent Tüzel’in ‘hayır’ demesi başka şeylere dayanıyordu. Farklı bir ‘hayır’ o.

'Türkeş AKP’ye geçecek mi?'

Böyle bir şeyi siyasi saygıya uygun görmem. Türkeş AK Parti’ye geçmek için ‘evet’demedi. ‘Partiden ihraç edilirseniz’ diye düşünmem ben. Türkeş alternatifini düşünerek o kararı almadı.

Bu bir AK Parti görevi değil. Bu hükümete giren AK Parti’ye geçmiş olmuyor. Bunu Türkeş’e söylemeyi doğru görmem, etik görmem.

Bahçeli'nin tweetleri

Sayın Bahçeli ile görüştüğümüzde de kısaca ifade ettim. Kendisiyle görüştüğünüzde gösterdiği saygılı tavır ile yazılı metin arasında herhangi bir bağ kurmak mümkün değildir. Ben yakıştıramıyorum. Herhalde başkaları yazıyor. Eğer Bahçeli yazıyorsa ikili bir Bahçeli ortaya çıkıyor. Hangi Bahçeli olduğunu bilelim ki biz de ona göre karşılık verelim. Sayın Bahçeli’ye bir parti Genel Başkanı olarak saygı gösteririm. Şunu okuyan birisi ‘Bahçeli şunu istemiş’ der mi? Hükümet olmak istiyor musun? Erken seçime gitmek istiyor musun? Sen milletin huzuruna çıktığında ‘Bana oy verin ama anamuhalefet görevi bende’ diye mi siyaset yapacağım. Kafa karışıklığı var. En önemlisi niyet karışıklığı var. ‘Ne istiyorsun kardeşim’ sorusuna cevap çıkıyor mu bu tweet’lerden?

Hakaretlere gelince bu yakışmıyor. Ülkücü, MHP’li gençler şu üsluptan ne öğrenecekler? Benim ağzımdan hakaret çıktığını kimse gördü mü? Yorgun görünüyor muşum. Sabah erken saatte kalktım. Yorgun görünüyor muyum? Bir de Bahçeli’nin yüz ifadesine bakın. Yüzünde bir hayat emaresi görmek mümkün mü? Sabaha kadar çalışmaya varım. Mesele çalışmaya yüzün olsun, aşkın olsun. Ciddiye almıyorum, alsam söylenecek çok söz var da…