Davutoğlu: Çanakkale şiirini okuduğum için solculardan fena dayak yemiştim

Star yazarı Ardan Zentürk, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun New York seyahati sırasında anlattığı lise yıllarına ait bir anısını paylaştı. Buna göre Davutoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nde okuduğu yıllarda Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale" şiirini okuduğu için okuldaki solcular tarafından dövülmüş.

Ardan Zentürk'ün aktardığına göre Davutoğlu olayı şöyle anlattı:

"İstanbul Erkek yatılısı, o yıllarda sağ-sol diye bölünmüştü ama, bizim gibi, Batı düşünce sistemi ile doğunun geleneklerini birleştirmeye çalışan çocuklar yüzde 10 bile değildi, ağabeyler o günlerin sol sloganları ile her şeye hakimdiler. O zaman 14-15 yaşındayım, yine böyle beyin yıkama toplantılarından biri, sürekli onlar konuşuyor, bizler dinlemek zorundayız, sonra işte laf olsun diye biz küçüklere de söz verdiler, ben de kalktım, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şiirini başında sonuna ezbere, bağırarak okudum, sonuna kadar dinlediler, devamında fena dövdüler."