Davutoğlu: Silah cübbeyle sokuldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Berkin Elvan soruşturmasının savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınarak ağır yaralanmasının ardından hayatını kaybetmesi sonrası yaptığı konuşmada, “Yayın yasağı benzer durumda her ülkede uygulanır” dedi. Davutoğlu, "Silahın içeriye avukat giysisi içerisinde sokulması nedeniyle bundan sonra atılacak adımları birlikte ele almalıyız. Teröre karşı kararlı bir mücadele vereceğimizden herkes emin olmalıdır, atacağımız adımlardan kimsenin şüphesi olmamalı" diye konuştu.

Davutoğlu'nun Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nden yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

Menfur ve alçakça bir saldırıya maruz kaldık. Operasyon saat 20:25 sularında başlamıştır. Olayı haber alır almaz süratle harekete geçtik. İstanbul'da bütün emniyet birimlerimiz harekete geçirildi. Birincisi savcımız sayın Mehmet Selim Kiraz'ın sağ salim kurtarılması için her türlü çaba yapıldı. Her türlü çaba gösterilmiştir.

Savcı Kiraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır.

Yayın yasağı benzer durumda her ülkede uygulanır.

Seçime giderken bu tür provokasyonlara dikkat edilmeli.

Davutoğlu açıklamanın ardından soruları yanıtladı:

Kimlikleri belirlendi mi?

Kimleri tespit edildi. Şafak Yayla Zonguldak, 1991 doğumlu, Bahtiyar Doğruyol Ardahan 1987 doğumlu.

Silahın içeriye avukat giysisi içerisinde sokulması nedeniyle bundan sonra atılacak adımları birlikte ele almalıyız. Teröre karşı kararlı bir mücadele vereceğimizden herkes emin olmalıdır, atacağımız adımlardan kimsenin şüphesi olmamalı.

Adalet saraylarında güvenlik mutlaka surette temin edilecek. Avukat ve hakimlerden ortak çaba bekliyoruz. Adalet saraylarında güvenliği polis de sağlayabilir.

Savcımız ilk aşamada ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Silah sesi geldikten sonra emniyet birimlerimizin atıl bir şekilde durması da söz olamazdı.

Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetler

Sayın Kılıçdaroğlu'nun olay olur olmaz attığı tweetler, gerçekten biraz önce zikrettiğim dayanışma ruhuna hiç uygun düşmemiştir. Daha olayın arka planı bilinmeden, olayın gerçek veçhesiyle ilgili herhangi bir işaret fark edilmemişken, Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetler maalesef son derece provokatif bir ortamın doğmasına da sebebiyet vermiştir.

Elektrik kesintisi

Olay olur olmaz Enerji Bakanımız Taner Yıldız'la görüştüm, Türkiye'ye dönmesini istedim. Derhal sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaları başlattık. 16,30'ta Türkiye'nin yüzde 85'ine elektrik verildi.

Şu an itibariyle Türkiye'nin her yerine elektrik verilmektedir.