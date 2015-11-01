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Politika

Davutoğlu, balkon konuşmasına hazırlanıyor

AKP Genel Merkezi'nin önünde kutlamalar başladı

01 Kasım 2015 21:33

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yapması beklenen balkon konuşması için partide hazırlık yapıldı.

AKP Genel Merkezi'nde milletvekili genel seçimleri dolayısıyla yapılan çalışmalar, sabahın erken saatlerinde başladı. Seçim sonuçlarını, vatandaşlara partiden ulaştırmak isteyen yerli ve yabancı basın mensupları için binanın fuaye alanında ve otoparkında özel alan oluşturuldu.

AKP Genel Merkezi önünde Genel Başkan ve Başbakan Davutoğlu'nun yapması öngörülen balkon konuşması için de hazırlık gerçekleştirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların toplanabilmesi için otopark alanı boşaltıldı, ses ve görüntü sistemleri kuruldu. Güvenlik görevlilerinin de genel merkez çevresinde geniş önlemler aldığı görüldü.

Bu arada Genel Başkan ve Başbakan Davutoğlu, seçime dair ilk sonuçları Konya'dan takip ediyor. Daha sonra Ankara'ya gelmesi beklenen Davutoğlu'nun, AKP Genel Merkezinde her seçim sonrası gerçekleştirilen balkon konuşmasını yapması öngörülüyor.

AKP'de, seçim bölgelerinden gelecek sonuçlar, genel merkezde oluşturulan seçim koordinasyon merkezinden izleniyor. Merkezde bulunan yaklaşık 100 kişilik ekip, illerdeki müşahitlerden alınan sonuçları, partinin seçim sistemine giriyor. AKP, sandık başında ve genel merkezde itirazlara ilişkin, tecrübeli kişilerden oluşan ayrı bir ekip de oluşturdu.

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