Başbakan Davutoğlu, Bakan Yıldız'ın istifa kararına cevap verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde kendisini istifaya davet eden muhalefet milletvekillerine yanıt vererek, “Soma kazasının ardından Bakanlar Kurulu’na istifamı sundum. Bir kez daha Başbakanımla paylaşacağım” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise ''Yıldız'ın neler yapmış olduğunu bilen benim. Takdir yetkisi bize aittir'' ifadelerini kullandı.

Avustralya’da temaslarda bulunan Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Bakanların performansı, istifa edip etmeyecekleri muhalefetin işi değildir. Sayın Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde neler yapmış olduğunu, şimdi başbakan, geçmişte kabine arkadaşı olarak bilen benim. Seçimlerde yenilgi ardına yenilgi yaşamaları sonrasında niye kendilerinin etik davranış sergilediklerini sorgulamak lazım. Türkiye’nin enerji politikaları konusunda son yıllarda ne kadar büyük bir hamle yapmış olduğunu bir çok uluslararası forumda Türkiye'nin enerjinin kilit oyuncusu olarak görüldüğünü Orada ihmali kimin vardır kimin yoktur, bunları bizzat Ermenek'e giderek alanda takip ettim. Hem Ankara'da yoğun brifingler aldım. Bunun dışında iş güvenliğiyle alakalı reform paketini açıkladık. Kimin orada ihmali olduğunu benden daha iyi takdir edecek kimse yok. Enerji Bakanımızın verdiği cevap, siyasi etik içinde verilen cevaptır. Atılacak adımlarla ilgili takdir yetkisi bize aittir.''