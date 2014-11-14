Bakan Yıldız: Soma'dan sonra istifamı sundum, bir kez daha...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM’deki bütçe görüşmelerindeki kendisini istifaya davet eden muhalefet milletvekillerine yanıt vererek, “Soma kazasının ardından Bakanlar Kurulu’na istifamı sundum. Bir kez daha Başbakanımla paylaşacağım” dedi.

Yıldız, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, muhalefet partilerinin “onurlu ve vicdani şekilde istifa edin” çağrılarına yanıt verdi. Yıldız, “İstifayı değerlendirmediğimi zannetmeyin. Ben ilkeleriyle yaşamış bir insanım. Bunu Soma kazasından sonra Bakanlar Kurulu’na ilettim. Şimdi 13 muhalefet partisi milletvekilinin de tavsiyesini bir kez daha Başbakanımla paylaşacağım. Kolay olanın istifa etmek olduğunu beni tanıyanlar bilir. Makam ve paraya bir bakışım var” dedi.

Maden kapatılmıştı

Yıldız, Edirne’deki grizu patlamasına yönelik de bilgi vererek, firmanın denetlenip kapatıldığını ve buna rağmen bu olayın olduğunu söyledi. Yıldız, “Eksikler bulunup kapatılmış” dedi.

‘Siz mal bulmuş mağribi gibi kazanın üzerine atlarken...’

Makamların geçici olduğunu dile getiren Yıldız, hakaretlere rağmen kimsenin konuşmasını kesmediğini ifade etti. Yaşanan maden kazalarına ilişkin, "Bir afet olmayan yerde kusur olduğunu" dile getirdiğini anımsatan Yıldız, kusur ister kamudan, ister özel sektör tarafından kaynaklanıyor olsun bunun ortaya çıkartılacağını vurguladı.



Kanun ve mevzuatın her şeyi çözemeyebileceğini işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarımı topladım, 'Arkadaşlar kusura bakmayın, sizinle görev yaptık, eğer bu konuda ihmaliniz varsa soruşturmaya tabi tutulacağınızı lütfen kabul edin' dedim. Hiçbiri buna itiraz etmediler, 'Biz de aynen katılıyoruz' dediler. Bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü de şu: Bir kimseyi suçluysa korumak ne kadar hataysa, suçsuzsa onu bir kısım insanların önüne yem olarak atmak da hatadır. Dürüst insanları korumadığımız müddetçe, bir kısım insanların itham ettiği yamuk insanlar daha çok ön plana çıkarlar. Dürüst çalışan arkadaşımı burada koruyup, kollayabilecek yüreğe sahibim. Bu açıdan kimsenin üstten laf etmesine gerek yok. Bütün tavsiyeleri sonuna kadar aldım. Siz mal bulmuş mağribi gibi bir kazanın üstüne atlarken kazanın aslını söylüyorum. Ben lafımı ortaya söylüyorum alması gerekenler alırlar. Nezaketini koruyan arkadaşlara aynı şekilde, korumayanlara da aynı şekilde cevabımı vereceğim. Ben ortaya söylüyorum alması gerekenler üzerine alsınlar. Ben bir bakan olarak değil, milletvekili olarak bu hakkımı kullanacağım. Bir milletvekili bakana karşı rahatlıkla bunu kullanabiliyorsa ben de bir milletvekili olarak o milletvekiline karşı bu hakkımı kullanıyorum."

'30 binin üzerinde denetleme yaptık'

Eynez kömür sahası işletilmesiyle ilgili, "2 milyar dolarlık bir yolsuzluğa göz yumduğundan" bahsedildiğini ifade eden Yıldız, bu iddiaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulundu. İhaleye ilişkin bilgi veren Yıldız, benzer iddialar karşısında yürütülen teftiş ve hukuki süreçler sonucunda suç unsuruna ulaşılmadığını söyledi. Yıldız, ayrıca bildiği tüm konularda tahkikat açtığını kaydetti.



Yıldız, bakanlığın yeterince denetim yapmadığı eleştirilerine karşılık, bakanlık tarafından son 5 yılda 30 bin 732 sahanın denetlendiğini ve bunların sonucunda 13 bin 808 sahanın faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi. Soma'daki maden faciasından sonra 94 yeraltı ocağının üretiminin durdurulduğunu dile getiren Yıldız, şartları yerine getirenlerin faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.



Kömür sahalarında son 5 yılda bin 346 denetim gerçekleştirildiği bilgisini veren Yıldız, 352 sahada faaliyetlerin durdurulduğunu söyledi. Yıldız, "Bütün bunlara rağmen denetim heyetleri hata, eksik, ihmal yapabilirler. Tek başına denetim yeterli değildir. Önemli, gerekli bir şarttır ama yeterli şart değildir" diye konuştu.



Yeraltı işletme yöntemiyle çalışan 206 kömür ocağının tamamının bakanlık tarafından denetlendiğini anlatan Yıldız, denetimler sonucunda 77 ocağın faaliyetinin durdurulduğunu kaydetti.



Yıldız, 2002'de bin 445 olan maden sahası denetim sayısının 2013'te 6 bin 898'e çıktığını vurguladı.

Davutoğlu'ndan istifa kararıyla ilgili açıklama

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakan Yıldız'ın istifa kararına ilişkin olarak, ''Yıldız'ın neler yapmış olduğunu bilen benim. Takdir yetkisi bize aittir'' diye konuştu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bakanların performansı, istifa edip etmeyecekleri muhalefetin işi değildir. Sayın Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde neler yapmış olduğunu, şimdi başbakan, geçmişte kabine arkadaşı olarak bilen benim. Seçimlerde yenilgi ardına yenilgi yaşamaları sonrasında niye kendilerinin etik davranış sergilediklerini sorgulamak lazım. Türkiye’nin enerji politikaları konusunda son yıllarda ne kadar büyük bir hamle yapmış olduğunu bir çok uluslararası forumda Türkiye'nin enerjinin kilit oyuncusu olarak görüldüğünü Orada ihmali kimin vardır kimin yoktur, bunları bizzat Ermenek'e giderek alanda takip ettim. Hem Ankara'da yoğun brifingler aldım. Bunun dışında iş güvenliğiyle alakalı reform paketini açıkladık. Kimin orada ihmali olduğunu benden daha iyi takdir edecek kimse yok. Enerji Bakanımızın verdiği cevap, siyasi etik içinde verilen cevaptır. Atılacak adımlarla ilgili takdir yetkisi bize aittir.''