Davutoğlu, Bahçeli'nin ardından Kılıçdaroğlu'nu da yuhalatmadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kars'ta yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhalatmayarak "Hayır, yok yuhalamayın, biz eleştiririz ama yuhalamayız. Ben Osmaniye'de Devlet Bahçeli'yi yuhalatmamıştım. O da örnek almış beni Iğdır'da yuhalatmamış. Liderlerin birbirine saygı göstermesi güzeldir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimi için Kars'ta düzenlenen mitingte konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

7 Haziran'da milli iradeyi yeniden güçlü tutacak mıyız? TANAP projesi ile Kardeş Azarbeycan'ın gazını Anadolu üzerinden Avrupa'ya taşıyoruz. Karslı yerinde durmaz, Karslı daima hareket halindedir. Milli Birlik ve Beraberlik projesini başlattık çünkü birileri Türk, Kürt ve Azeri ayrıdır dediler. Bizde onlara Sarıkamış'a yürüyenler kardeştir dedik. Tüm bu fitnelere karşı kardeşliğimizi koruyacak mıyız? Çözüm süreci millete mal oldu. Çözüm süreci birlik ve beraberliğimizin teminatı oldu.

Kılıçdaroğlu'nu yuhalatmadı

(Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi üzerine yuhalama sesleri yükselince) Hayır, yok yuhalamayın, biz eleştiririz ama yuhalamayız. Ben Osmaniye'de Devlet Bahçeli'yi yuhalatmamıştım. O da örnek almış beni Iğdır'da yuhalatmamış. Liderlerin birbirine saygı göstermesi güzeldir.

'2001'de hibe tank alıyorduk'

Dünyada en çok temsil edilen ülkeler arasında 6. sıradayız. Bunu kim yaptı, AK Parti yaptı. 2001'de hibe tank alıyorduk. Yakışır mı bize hibe tank almak? Şuanda Altay tankını yapıyoruz. Sarıkamış'ın torunları. Türkiye kendi tankını yapıyor. Memnun musunuz? Dün Atak helikopteri uçtu. Memnun musunuz? 2001'de helikopter almak için yıllarca beklenirdi. 2018 Hür Kuş eğitim uçağını da uçuracağız. 2023'te milli savaş uçağımızı Sarıkamış semalarında uçuracağız. Yeter ki şehitlerimiz rahat etsinler. Milli savaş gemimizi, denizaltımızı yapıyoruz. Türkiye'de herşey yerli ve milli olacak.

‘Teröristlere alanı, meydanı bırakmayacağız’

Bir yandan da inadına çözüm süreci diyoruz. 30 yılı aşkın sürede 30 bin canımızı kaybettik. Her biri bizim ciğerimiz. Bir daaha bu topraklarda terör yüzünden bir canın bile kaybedilmesini istemiyoruz. Bu teröristlere alanı, meydanı bırakmayacağız. Onun için çözüm süreci dedik. Biz milletle görüştüğümüz zaman gönül diliyle konuşuruz.

‘İster Papa, ister diğer ülkeler...’

Sözde soykırım iddialarıyla bizi kıskaca almaya çalışanlar; ister Papa, ister diğer ülkeler. Bizi tanısınlar bilsinler; biz tarihimizi konuşuruz. Biz herkesle yüzleşiriz. Acı paylaşırız. Ama zinhar boyun eğmeyiz, boyun eğmeyiz. Dedelerimiz gibi, boyun eğmeyiz, baş veririz. Gelin tarihi konuşalım. Gelin yeni bir Kafkasya kuralım. Biz bu çağrıyı yaparken, Ermenistan'da, Azerbaycan'ın topraklarından çekilsin. O topraklar asli sahiplerine dönsün.

‘Demirtaş'a Kudüs'ten özür diletecek misiniz?’

Demirtaş, Karslı diyor ki; Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Aziz Karslılar Demirtaş'a bunu öğretecek misiniz? Bu meydanlara geldiğinde önce Kudüs'ten özür dile sonra bize gel diyecek misiniz. Geldiğinde önce Sarıkamış'ta bu aziz topraklar için şehit düşen Kürt dedelerinden özür dile sonra huzura gel diyecek misiniz?

‘Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir’

Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir. Bu kardeşliği bozmak isteyenlere izin verir misiniz? Allah'ın kardeş ettiklerini ayırmak isteyenlere izin verir misiniz? Duysunlar ve bilsinler Kars'tan onlara ekmek yok. Türk kardeşlerimizin de Kürt kardeşlerimizin temsili sadece millettedir milletin partisi de AK Parti'dir.

‘Kars hızlı tren ile tanışacak’

Kars'a son geldiğimde havaalanı terminalini açtık, adını da Harakane Hz. adını verdik. Kars'ta dikkat ediniz. Ambulans sayısı sadece 2 idi. Şimdi ise 30. Bütün Kars için sadece 2 ambulans vardı. Bu 30 ambulansın 6 tanesi de kar paletli ambulans. Hiçbir hastanız zorda kalmayacak inşaallah. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Asya'yı Batı Avrupa'ya kadar uzatacak. İpek yolunun merkezi olan Kars, demiryolları merkezi oluyor. Kars hızlı tren ile tanışacak. Hepinizin beklediği müjde; bu tren yoluyla, havaalanıyla birlikte Kars'ta en büyük lojistik merkezlerden birini kuracağız inşaallah. Kars'ın içme suyu ihtiyacını 2050'ye kadar çözüyoruz. Bundan sonra Kars'ın su sıkıntısı olmayacak. Kültür şehri Kars'a hem Türkiye'nin hem de dünyanın heryerinden insanlar gelecek. Sarıkamış'a gidip destanlarımızı görecekler.