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Politika

Başbakan Davutoğlu'ndan Demirtaş'a: Sen hacı dedene ihanet ettin

Başbakan Davutoğlu, AKP'nin Ardahan mitinginde konuştu

05 Mayıs 2015 17:39

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Artık ona Selahattin demeyeceğim" sözlerine cevaben “Üç gündür üzüntüden uyuyamıyorum, Başbakan artık bana 'Selahattin' demeyecekmiş. Gerçekten bu kadar zeki bir başbakanımız olduğu için çok gururluyuz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Sen hacı dedene ihanet ettin" diye seslendi.

Başbakan Davutoğlu, AKP'nin Ardahan mitinginde konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kılıçdaroğlu hesap kitap bilirim ben diyor ama dün buraya gelmiş Ardahan'a ne yapmışlar demiş. El insaf. Ardahanlılar bilir ne yaptığımızı."

"Bir başkası da Demirtaş, hani şu Kudüs Yahudilerindir diyen var ya. Selahattin demeyeceğim dediğimde dönüp lafı değiştirip, hacı dedem koydu demiş. Allah hacı deden yaşıyorsa ellerinden öperim, vefat etmişse Allah rahmet eylesin. Selahattin ismini koymuş ama sen ona ihanet ettin. Hacı dedenin gittiği Kabe'yi Taksim'le karşılaştırmaya kalktın."

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