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Politika

'Davutoğlu bağımsızları eski ülkücülerden seçecek'

Tuğrul Türkeş'in bakanlık teklifini kabul etmesi sürpriz yaratmıştı

28 Ağustos 2015 17:14

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlıklara atayacağı bağımsız isimleri ülkücü olarak tanınan siyasilere teklif edeceği öğrenildi.

Seçim hükümetini kurma görevi alan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MHP'li Tuğrul Türkeş'i Başbakan Yardımcılığı'na getirmesine kesin gözüyle bakılırken CHP, MHP ve HDP'nin boş bıraktığı koltuklara da ülkücü olarak tanınan isimleri getireceği belirtiliyor.

Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre bu isimler arasında, BBP eski genel başkanı Yalçın Topçu, Gazi Üniversitesi eski Rektörü Rıza Ayhan, MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlı yarışına da giren Ramiz Ongun bulunuyor.

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