Davutoğlu: Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile ülkemizi köle pazarına çevirdiler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler" dedi.

Davutoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. "Dün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yaptığı grup konuşmasıyla sarsılan piyasalar bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararla tam bir deprem yaşadı ve dolar öğleden sonra 11.30 kuruşu gördü" diyen Davutoğlu, "Hepinizin hissettiği ve bildiği gibi ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinde. Bakın bu kriz ne global ne bölgesel bir krizdir, bu kriz 'Erdoğan yapımı' bir krizdir" ifadelerini kullandı.

Son 8 ayda doların Türk lirasına karşı yüzde 50'den fazla değer kazandığını kaydeden Davutoğlu, "Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler. Oysa dünyada hiçbir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına yaklaşmadı bile. Maalesef başkaları için rant, kâr ve gelir demek olan bu cennet, zar zor iş bulabilen siz vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın tokluğuna yaşamasına sebep oluyor. İşi ve güvencesi olmayan milyonların ise açlık sınırının altında yardıma muhtaç bir yaşam sürmesine neden oluyor" dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Bakmayın faizlerin yüzde 19'dan yüzde 15'e indirildiğine; şu anda dünyanın en yüksek faizlerinden biri Türkiye'de. Dolar 11.25'i gördü, tahvil faizi yüzde 20.50'de. Sizden 3 yıl önce ‘yetkiyi verin, faiz ve enflasyonla nasıl uğraşılır göreceksiniz' vaadi ile alınan emanete açık bir hıyanet tablosudur bu. Aziz kardeşlerim, maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı; ‘bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete.' Gerçeklikten öylesine koptular ki; dolar füze gibi tırmanıyor; bunlar çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Bunlar ülkedeki yangını bırakmış ‘Japonya' diye sayıklıyor."

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