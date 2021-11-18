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Ekonomi

Türk Lirası eriyor; dolar 11 TL sınırını da aştı!

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 11.30 seviyesini gören ABD Doları, 11.04 TL bandında seyrediyor

18 Kasım 2021 16:12

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 11.30'u gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL'de de 12.82 seviyeleri aşıldı. TL'nin euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i geçti.

Söz konusu yükselişin ardından 19 Kasım 2021 TSİ 00.00'da dolar 11.04, Euro ise 12.55 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Karar öncesinde 10.54 seviyelerine kadar gerileyen dolar, kararın ardından ilk tepki olarak 10.97 seviyesini aşmıştı.

TIKLAYIN: Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e indirdi; dolar 10,97'yi aştı

 

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