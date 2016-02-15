Davutoğlu, Arınç ve Çelik'le konuştu; tartışmanın parti içerisinde kalmasını istedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile AKP'de krize yol açan, geçtiğimiz günlerde de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştiren AKP'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik ile konuştuğunu açıkladı. "Sayın Arınç ve diğer arkadaşların yaptığı açıklamalar, parti kurulları içinde, kendi içimizde konuşulması gereken konular olduğu kanaatindeyim" diyen Davutoğlu, "Bu konuda kendileriyle konuştum, tekrar konuşacağım. Hiçbir zaman ben bu tartışmalar üzerinden AK Parti'ye dönük spekülasyon yapılmasına izin vermem. Kim, kanaat beyan ederse hangi yönde olursa olsun herkesle konuşur, bu kanaatlerin parti kanalları içinde ve bu çerçevede partideki bütünlüğünü etkilemeyecek şekilde dile getirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Habertürk'ün haberine göre, Başbakan Davutoğlu, çalışma ziyareti kapsamında yapacağı Ukrayna ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını uçakta cevapladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Geçmişte bakanlık yapmış isimlerin açıklamalarının sorulması üzerine Davutoğlu, "AK Parti, onurlu insanların partisidir. Şu ana kadar da AK Parti içinde belli ilkeler oturmuştur. Sayın Abdullah Gül'ün, arkadaşlarıyla, Cumhurbaşkanımızla ve diğer arkadaşlarımızla görüşmesinden daha doğal bir durum yok. Sayın Arınç ve diğer arkadaşların yaptığı açıklamalar, parti kurulları içinde, kendi içimizde konuşulması gereken konular olduğu kanaatindeyim. Bu konuda kendileriyle konuştum, tekrar konuşacağım. Hiçbir zaman ben bu tartışmalar üzerinden AK Parti'ye dönük spekülasyon yapılmasına izin vermem. Kim, kanaat beyan ederse hangi yönde olursa olsun herkesle konuşur, bu kanaatlerin parti kanalları içinde ve bu çerçevede partideki bütünlüğünü etkilemeyecek şekilde dile getirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Hiçbir şekilde bunu AK Parti içinde bir sıkıntı var, AK Parti'nin kendi iç bütünlüğünü koruyarak 1 Kasım seçimlerinden büyük zaferle çıkmasını kıskanan çevreler olduğu aşikar.Hiçbir arkadaşımız partimizin bütünlüğünü etkileyecek bir tavır içine girmez" şeklinde konuştu.

"Arınç ve diğer isimler için özel planlama yapılacak mı?" sorusuna Davutoğlu, "Hiç özel bir planlamaya ihtiyaç yok. Kendilerinin öyle bir ifadeleri yok. Kopmak istedikleri gibi bir varsayım zaten yok. Biz bu konuları zaten MYK'da da ele aldık. AK Parti kendi içinde bütün bunları aşacak olgunluğa sahiptir" cevabını verdi.