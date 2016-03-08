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Politika

Davutoğlu, Amanpour'a konuştu: Koalisyonla Suriye'de kara harekâtında yer almaya hazırız

Davutoğlu, "Basın özgürlüğü benim için kırmızı çizgidir" görüşünü yineledi...

08 Mart 2016 11:57

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de IŞİD'e karşı operasyona ilişkin olarak, "Türkiye, hava harekâtı ve kara birlikleri de dahil olmak üzere elinden geleni yapmaya hazırdır" dedi.

CNN International'da Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Suriye’de "güvenli bölge" çağrısını yineleyedi. "Bütün bu yükü yalnızca Türkiye alamaz" diyen Davutoğlu, "Hava harekatı ve kara birlikleri de dahil olmak üzere entegre edilmiş bir saldırı stratejisine ihtiyacımız var, Türkiye, bu konuda elinden geleni yapmaya hazırdır" ifadesini kullandı.

"IŞİD'e karşı bir bir saldırının zeminini hazırlayabiliriz" diyen Davutoğlu, "IŞİD bir güç boşluğu yaşıyor ama başka bir terör örgütü ortaya çıkabilir" diye konuştu.

 

"Basın özgürlüğü benim için kırmızı çizgidir"

 

Davutoğlu, Amanpour'un Türkiye'deki basın özgürlüğüne dair yönelttiği soruya, "Basın özgürlüğü benim için kırmızı çizgidir" cevabını verdi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Erdem Gül'ün, 92 gün boyunca Silivri Cezaevi'nde kalması hakkında konuşan Davutoğlu, "İşlenen süreç, basın özgürlüğünün dışında, tamamen yasal süreçlerdir" görüşünü dile getirdi.

Davutoğlu, Nokta Dergisi'nin "Kasım 2: Türkiye iç savaşının başlangıcı" başlığına atıfta bulunarak, "Bir dergi başlığı, Kasım'da iç savaş başlayacak diyor, bu açık bir provokasyondur" diye konuştu.  

 

"Türkiye'de basın özgürlüğü yok oldu"

 

Amanpour, Davutoğlu'nun aksine şu görüşleri beyan etti:

"Basına yönelik baskılar AKP dönemine damga vurdu. Sınır Tanımayan Gazeteciler, hazırladıkları raporda, "Türkiye'de basın özgürlüğünün giderek yok olduğunu" belirtti."

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