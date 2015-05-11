Davutoğlu açıkladı: 15 gün rapor alan Genelkurmay Başkanı Özel, emekliye mi ayrılacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sağlık sorunları nedeniyle 15 gün rapor aldığı açıklanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in emekliye ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin olarak, "İzin almasının tek gerekçesi sağlıkla ilgili bir konudur. Kendisiyle konuştum. Morali de sağlığı da yerinde. Emekliye ayrılması sözkonusu değil" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le son derece sağlıklı bir iletişimimiz var. Genelkurmay Başkanımız hem demokratik kurallara riayet eden hem de TSK'nın profesyonel kabiliyetini demokratik sistem içinde geliştirmeye özen gösteren bir komutanımız. 8 aydır Başbakan olarak, ondan önce Dışişleri Bakanı olarak beraberdik. Hiçbir zaman TSK'nın demokratik sistem içindeki yerini tartışmaya açacak davranış içinde olmadı. Ve bu 4 yıl içinde taşlar bir anlamda yerine oturdu. MGK'daki oturma düzeninden birçok diğer alanlarda hep siyasi iradeyle ve demokratik kültür içinde son derece tutarlı bir çizgi takip etmiştir. Perşembe günü haftalık olağan görüşmemizde rahatsız olduğunu, hastaneye kaldırılması gerektiğini ifade etti. Perşembe günü mitingden döndükten sonra Sare Hanım ile birlikte evine ziyarete gittik. Sohbet ettik, epeydir de planladığımız şeydi. Hastanede çok başarılı bir operasyon geçirdi. İzin almasının tek gerekçesi sağlıkla ilgili bir konudur. Kendisiyle konuştum. Morali de sağlığı da yerinde. Emekliye ayrılması sözkonusu değil."