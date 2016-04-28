Davutoğlu'ndan e-posta yoluyla vatandaşlarını uyaran ABD'ye: Psikolojik tedirginliğe sebep oluyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bursa'da yaşanan canlı bomba saldırısından 24 saat önce ABD Büyükelçiliği'nden e-posta yoluyla yapılan "Amerikan vatandaşlarının Türkiye’nin kalabalık turistik bölgelerinden uzak durmaları" uyarısına ilişkin "Bu tür uyarılar maalesef psikolojik olarak tedirginliğe sebebiyet vermektedir. Bu tür uyarılardan daha çok her zaman hepimiz şu anda dünyada teröre karşı teyakkuz halinde olmayan ülke yok" dedi.

Canlı bomba eyleminin gerçekleştiği Ulu Cami'nin Bursa'nın turistik yerlerinden bir olduğu bildirildi. ABD'nin yaptığı uyarıda 'kalabalık turistik bir yerlerden uzak durun' denmesine karşın belli bir noktanın belirtilmemişti. Uyarıda, Türkiye’deki popüler turistik bölgelere terörist saldırılar olacağına ilişkin “inanılabilir belirtiler” bulunduğu ifade edilmişti. Teröristlerin Türkiye’de özellikle yabancı turistleri hedef aldıklarının hatırlatıldığı uyarıda, Amerikan vatandaşlarından “popüler turizm bölgelerindeki kalabalık halka açık alanlarda dikkatli olmaları” istenmişti.

ABD daha öncede uyarmıştı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 9 Nisan'da da, İstanbul ve Antalya'daki meydan ve limanlar olmak üzere, turistik bölgelere yönelik "inandırıcı tehditler" olduğu yönünde internet sitesinden bir açıklama yayınlamıştı.

Yine "ABD vatandaşları için acil durum mesajı" başlığı taşıyan duyuruda, "Bu bölgelerin yakınlarındaysanız, lütfen azami dikkat gösterin. Kişisel güvenliğiniz için, yerel medyayı takip etmenizi tavsiye ederiz" denmişti.

Büyükelçilik Nisan ayı başında ise vatandaşlarına; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Elazığ, Adana, İzmir ve Muğla ile ilgili güvenlik uyarısında bulunmuştu.

"Kimliği belli değil"

Davutoğlu, saldırıyı yapanın kimliğine dair "Güvenlik güçlerimiz gerekli araştırmaları yapmadan bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Değerlendirmeler olabilir ama bu kamuoyuyla paylaşılacak olgunlukta değil. Yetkili arkadaşlarımız açıklama yapacaklar" ifadelerini kullandı.