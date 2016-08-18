Davut Güloğlu'ndan Sıla savunması: Ben bir defa s...r çektim, bana günlerdir edilmeyen küfür kalmadı!

Yenikapı mitingine katılmaması nedeniyle Sıla'ya küfretmesiyle tepki çeken Davut Güloğlu, "Ben bir defa s...r çekmişim, bana günlerdir edilmeyen hakaret, edilmeyen küfür kalmadı" sözleriyle kendini savundu. "Ben orada doğrudan Sıla’ya küfretmedim" diyen Güloğlu, "Vatanını sevmeyenler, milletinin yanında olmayanlar için s...sin gitsin diyorum. Genel olarak küfrediyorum. Sıla vatanını sevmediğini, milletin yanında olmadığını mı söyledi? Ama bak, bunu söyleyen kim olursa küfrederim. Kardeşim olsa s...i çekerim" diye konuştu.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nu arayan Davut Güloğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Beni çok sert eleştirmene ve kırmana rağmen seni arıyorum, çünkü vicdanlı ve hakkaniyetli bir kalem olduğunu biliyorum.

Ben bir defa s...r çekmişim, bana günlerdir edilmeyen hakaret, edilmeyen küfür kalmadı. Bu mu demokrasi? Ölmüş anama, 7 yaşında kaybettiğim kız kardeşime sövüyorlar. Bu mu insanlık?

Görüntülerde de var, normal konuşurken birden kızıyor ve sinirleniyorum. Küfretmeye başlıyorum.

Çünkü gerçekten bu milletin 15 Temmuz’dan bu yana neler yaptığına her gece şahit oldum.

Onları düşündükçe deliriyorum. O konuşma sırasında da öyle oldu.

Ben orada doğrudan Sıla’ya küfretmedim. Vatanını sevmeyenler, milletinin yanında olmayanlar için s...sin gitsin diyorum.

Genel olarak küfrediyorum.

Sıla vatanını sevmediğini, milletin yanında olmadığını mı söyledi?

Ama bak, bunu söyleyen kim olursa küfrederim. Kardeşim olsa s...i çekerim.

Allah’a şükür benim kardeşlerimin arasında hiçbiri böyle değil, olamaz.

Ama olsa onu bile kardeşlikten reddederim, vatan sevgimiz böyle bizim.

Genele küfrettiğim bir şeyden benim kadın düşmanlığına, kadına şiddet uyguladığıma götürdüler işi...

Geçmişte kendi attıkları yalanlara kendi inandı bazı gazeteler...

Benim böyle bir konuyla gündeme gelmek gibi bir derdim yok, hiç de böyle bir şey olsun istemedim.

Bak kaç gündür telefonlarım susmuyor, programlara, haber bültenlerine, haber kanallarına çağırıyorlar ‘Gel konuş’ diye.

Ben bir tek sana telefon açmak istedim, beni anlayacağını düşündüğüm için.

Gündemde olmak istesem kanal kanal gezerdim şimdi.

Benim ne böyle gündem olmaya ihtiyacım var ne de müzik dünyasından bir beklentim.

Ben 5 yıldır müzik piyasasıyla arama mesafe koydum. Ekonomik olarak iyi durumdayım, başka işler yapıyorum ve gündemde olup da müzikten para kazanmak gibi bir derdim yok.

Benim gösterdiğim tepki vatan sevgisiyle gösterilmiş bir tepkidir.

Ben Sıla’nın da, senin de, benim de, hepimizin ortak paydasının vatan sevgisi olması gerektiğine inanıyorum.”