Sıla'ya küfreden Davut Güloğlu: Görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar

Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" şeklinde ifadelerle fikrini açıklayan şarkıcı Sıla Gencoğlu'na "S... olsun gitsin" şeklinde küfür etti.

Gelen tepkiler üzerine Davut Güloğlu Twitter hesabından kendini böyle savundu: "Başkalarının görüşlerine demokrasi kılıfını giydirenler, benim vatanına hizmet etmeyenlere karşı olan görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar."