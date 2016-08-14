T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sıla'ya küfreden Davut Güloğlu: Görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar

Güloğlu, Sıla'ya "S... olsun gitsin" dedi

14 Ağustos 2016 22:32

Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" şeklinde ifadelerle fikrini açıklayan şarkıcı Sıla Gencoğlu'na "S... olsun gitsin" şeklinde küfür etti.

Gelen tepkiler üzerine Davut Güloğlu Twitter hesabından kendini böyle savundu: "Başkalarının görüşlerine demokrasi kılıfını giydirenler, benim vatanına hizmet etmeyenlere karşı olan görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar."

 

 

ETİKETLER

SılaDavut GüloğluYenikapı mitingi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24