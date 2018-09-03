Davut Güloğlu: Evlilik dışı çocuğa karşıyım, imam nikâhı ile yapılır

Türkücü Davut Güloğlu, evlilik dışı çocuğa karşı olduğunu belirterek, "İmam nikahı ile çocuk yapılır" dedi.

Posta'da yer alan habere göre, sevgilisi Neslihan Aksu ile çok mutlu bir ilişkisinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı 'Sevgilimin ailesi ilişkimizi onaylasın diye 2 senedir sabırla her gün evine çiçek gönderiyorum' dedi.

Davut Güloğlu, evlilik dışı çocuğa kesinlikle karşı olduğunu ama, "İmam nikahı ile çocuk yapılır' dedi. Tekrardan evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini belirten sanatçı imkan olsa 30 çocuk sahibi olmak istediğini bundan sonra çocuk sahibi olmak istediğini, bunun kesinlikle evlilikle olacağını bunun da hem imam hem belediye nikahıyla gerçekleşeceğini söyledi.